La Guardia Costera de Estados Unidos repatría a 22 balseros a la Isla

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este viernes a 22 balseros cubanos que fueron interceptados en dos operaciones de las autoridades en los últimos días. Según un comunicado de la dependencia federal, los migrantes fueron devueltos a la Isla en la embarcación William Trump.

Las dos intercepciones sucedieron cerca de Key West. La primera se realizó el sábado pasado por guardacostas y agentes de Aduanas y Protección Fronteriza cuando varios migrantes se trasladaban en dos embarcaciones. Horas después, otro grupo fue rescatado en otra operación por la tripulación del guardacostas Isaac Mayo .

Ninguno de los balseros presentó problemas de salud ni síntomas de covid-19. Cuando estuvieron a bordo recibieron comida, agua, refugio y atención médica básica, explica el comunicado.

El capitán Michael Gesele del Distrito Siete de la Guardia Costera declaró que las patrullas ayudan a salvar vidas al disuadir las peligrosas actividades de migración ilegal y evacuar a los migrantes que corren peligro.

"La Guardia Costera patrulla el estrecho de Florida, el paso de Barlovento y el canal de la Mona, manteniendo una presencia sólida con activos aéreos y marítimos. Los migrantes que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos pueden esperar ser repatriados, independientemente de su nacionalidad", agregó Gesele.

La Guardia Costera ha interceptado desde octubre a unos 228 cubanos. Los últimos repatriados fueron, el pasado 26 de abril, dos balseros que habían sido rescatados por la tripulación del petrolero STI Brixton cuatro días antes, aproximadamente a 163 kilómetros al suroeste de Marathon, en el sur de Florida.

Aunque las cifras de interceptaciones en el estrecho de Florida han aumentado en los últimos meses, están lejos de los picos de más de 5.000 balseros reportados tras el acercamiento a Cuba que inició en 2014 el expresidente Barack Obama. De octubre de 2019 a septiembre de 2020, solo 49 cubanos fueron interceptados en el mar.

En abril pasado, el teniente comodoro Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, declaró que "estos viajes son peligrosos y las personas a bordo de los botes están poniendo en riesgo sus vidas".

El oficial dijo además que el trabajo de los guardacostas siempre será para preservar la seguridad de la vida en el mar y apoyar la política nacional de "migración ordenada, segura y legal". "Desanimamos a cualquiera que se haga a la mar en estas embarcaciones mal equipadas y no aptas para navegar".

#EarlierToday The @USCG Cutter William Trump crew repatriated 22 Cuban migrants to Cuba from two interdictions. Thank you to our local partner's @CBPAMO.

Read more here https://t.co/TFUUxltxGa #DontTakeToTheSea #D7 pic.twitter.com/dAbAcHttPL