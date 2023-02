La Guardia Costera estadounidense repatría a otros 19 balseros a Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este martes a 19 cubanos a bordo del buque Issac Mayo. Según datos de esa depenencia, desde el pasado 1 de octubre ya suman 5.590 los balseros que han visto frustrado su intento por llegar a Florida.

Aunque en el escueto mensaje en las redes sociales no se ofrecen más detalles sobre estos balseros, se sabe que tras haber sido detenidas y repatriadas, EE UU las excluye de toda posibilidad de aspirar al programa de parole humanitario.

A mediados del mes de enero, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió que "los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en EE UU no serán elegibles para el nuevo proceso".

EE UU ha reforzado la seguridad en alta mar para combatir el flujo de migrantes, sobre todo cubanos. Una hora antes de dar a conocer la deportación de los connacionales, advirtió de los aviones que sobrevuelan aguas de Florida y las lanchas que están patrullando las 24 horas del día, los 7 días de la semana" los pasos del Estrecho de Florida, Windward y Mona.

Estas acciones de vigilancia, aseguró la Guardia Costera, permitieron salvar a los tripulantes de dos balsas "antes de su hundimiento". De igual manera, insisten a los migrantes en evitar travesías en balsas rústicas, además de recordarles que "los informes meteorológicos de su aplicación o de medio de noticias local no necesariamente reportan las condiciones en alta mar".

Este lunes República Dominicana repatrió a 12 balseros. Dos mujeres y 10 hombres fueron entregados en La Habana a las autoridades en el Aeropuerto Internacional José Martí, publicó Prensa Latina.

Entre estos retornados, la mayoría de Ciego de Ávila, se encontraba una persona con antecedentes "delictivos de gravedad", según la agencia oficial cubana, que precisó que fue el único de los migrantes que "fue trasladado a uno de los órganos de investigación".

Este grupo abandonó la Isla en una embarcación en noviembre del año pasado. El plan era llegar a República Dominicana y desde ese punto iniciar la travesía hacia EE UU, pero las autoridades los detuvieron y entregaron a Migración.

Durante dos meses Denis Adolfo Mora Claveles, Noriel Peña Pérez, Manuel Antonio Ferran Vera, Osnier Ramos Morell, Osbaldo Hernández Llorca, Ricardo Hechavarría Ávila, Albert Dimet Soler, Yarisel Castellanos Jerez, Orleydis Olivet Castillo, Norge Llada Fabré, Héctor Daniel Castellanos Ramos y Yurisdaimis Torres Martínez, permanecieron en el Centro de Detención de Migración de Haina.

Aunque los cubanos intentaron evitar la deportación adhiriéndose al programa de refugiados, no fueron escuchados y se les retornó a la Isla.

En lo que va de 2023 se han realizado más de 20 operaciones de devolución de migrantes irregulares, los cuales superan los 2.000 desde México, Bahamas, Islas Caimán y Estados Unidos.

Otra historia de balseros la dio a conocer la cubana Yanet Larena Rodríguez. A través de su espacio en Facebook contó que su padre, Casildo Larena Ibáñez, de 60 años, se encuentra bajo custodia en un centro de detención en Nassau, capital de Bahamas.

Rodríguez pidió ayuda para liberar a su padre, quien se encuentra débil y sin medicamentos. Subrayó que tiene "dos operaciones a corazón abierto y tres por cáncer de colon y presenta el recto desviado" y bajo las condiciones en que se encuentra "no podrá resistir demasiado".

Esta cubana originaria de Cienfuegos y con estudios de enfermería escribió que su padre se pudo comunicar con ella de manera clandestina y le detalló su situación.

The weather in the Florida Straits is grossly unpredictable. Weather reports from your local news outlet or app doesn't necessary report offshore conditions. The people rescued below were fortunate our @CBPAMORegDirSE partners got to them right before their vessel sank. pic.twitter.com/N3MJYTH6Ur