Juan Guaidó expresa su apoyo a la marcha del 15 noviembre en Cuba

(EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó manifestó este domingo su apoyo a la marcha cívica no autorizada del 15 de noviembre en Cuba que fue convocada para reclamar el respeto a los derechos, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas.

Este 15 de Noviembre, miles de cubanos saldrán a las calles a expresarse y nosotros, los demócratas del mundo, estaremos apoyándolos. https://t.co/axsdsrUb50

— Juan Guaidó (@jguaido) November 14, 2021



"Este 15 de Noviembre, miles de cubanos saldrán a las calles a expresarse y nosotros, los demócratas del mundo, estaremos apoyándolos", dijo Guaidó en su cuenta de la red social Twitter.

El exdiputado venezolano expresó su solidaridad con la Isla. "Hoy, sabemos que aunque muchos resultaron heridos y encarcelados, el espíritu de lucha por la democracia y la libertad sigue intacto. Y, como dice la canción, 'No más mentiras Mi pueblo pide libertad, no más doctrinas ya no gritemos patria o muerte sino patria y vida'", apuntó.

Posteriormente, el líder opositor también ha compartido el video que el líder de Archipiélago, Yunior García Aguilera, ha grabado desde su casa y de quien toma una cita – "Porque el cubano lleva demasiado tiempo en silencio y es hora de que pueda abrir la boca para decir con libertad lo que piensa"–.

A continuación, Guaidó apostilla: "El 15N Cuba le dirá a las dictaduras del mundo que no hay miedo que logre silenciar a un pueblo que lucha por libertad".

En estos momentos, García Aguilera sigue encerrado en su domicilio, rodeado de agentes de Policía que le impiden salir.



