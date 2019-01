Juan Guaidó jura como "presidente interino" de Venezuela

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció este miércoles que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo".



"Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante Dios todopoderoso, Venezuela (...) juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado de Venezuela ", dijo ante cientos de miles de asistentes.

Entre gritos de júbilo, Guaidó aseguró que daba este "paso" para "lograr el cese de la usurpación, (instalar) un Gobierno de transición y tener elecciones libres".



Agregó al pedir al pueblo que lo acompañe: "Sabemos que esto no es algo de una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, sabemos lo que es necesario para poder mantenernos en las calles de Venezuela hasta lograr la democracia, no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de esperanza y fuerza nacional".



En este sentido, pidió a los venezolanos que también juren "ante Dios (...) respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo los artículos 333 y 350" de la Constitución para lograr el respaldo de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional.



También pidió jurar por asumir el compromiso "de la no violencia con convicción y con firmeza".



Apuntó que este "movimiento" para restaurar la democracia en Venezuela "es indetenible" y hace renacer la "esperanza".



"¿Nos vamos a cansar? No señores, vamos a insistir hasta la democracia, hasta la libertad, hasta que a cada venezolano le llegue el pan a la mesa, hasta que regrese el agua, el gas a las casas de Venezuela , hasta que nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en definitiva la prosperidad", agregó.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconoce al titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela , Juan Guaidó, como presidente legítimo del país sudamericano, un paso con el que busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro.



Por su parte, el Magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela , exhortó hoy a la Fiscalía a "tomar medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la directiva del Parlamento, controlado por la oposición.



"Esta sala exhorta al Ministerio Público a determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo", dijo Mendoza en una declaración leída ante periodistas.



Ayer, el Parlamento asumió competencias del Ejecutivo, al que no reconoce, y designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial" del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).



El jefe de la Cámara, Juan Guaidó, dijo al respecto que con la designación el Parlamento busca "garantizar que Venezuela se mantenga dentro" de la OEA, en referencia al proceso que inició el Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el ente de integración regional.

Pero el Supremo alertó este miércoles que esta medida implica "la ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional", vigente desde 1999, lo que obliga al máximo tribunal a "actuar de oficio en protección" del mismo.



De acuerdo a la Carta Magna venezolana, es competencia exclusiva del presidente designar embajadores y jefes de misiones diplomáticas.



En ese sentido, el Supremo ratificó en su declaración "la inconstitucionalidad de las actuaciones" en que declaró al Poder Legislativo en 2016, solo semanas después de que la oposición le arrebatara el control de la Cámara al chavismo.

