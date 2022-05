El opositor Julio Borges cifra en 60.000 millones de dólares la ayuda de Venezuela a Cuba

Venezuela ha entregado a Cuba 60.000 millones de dólares en los últimos 20 años, según afirma en un artículo de opinión publicado en Infobae el opositor Julio Borges. El diputado y fundador del partido Primero Justicia y ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2017 y 2018 sostiene que la cantidad se alcanza sumando las ayudas económicas, petróleo, plantas eléctricas, insumos médicos, infraestructura y alimentos.

Si las cifras facilitadas por Borges son ciertas, suponen la mitad de lo que entregaba en su día la URSS y con la que se subsidió al Estado cubano durante 30 años. Se calcula que el apoyo soviético ascendió a unos 6.000 millones de dólares anuales a Cuba entre 1960 y 1990, aunque casi todos los expertos consideran que la cantidad debe de ser muy superior. Ese apoyo sí sirvió para impulsar industrias y programas económicos y sociales, muy al contrario que ahora, cuando la situación es cada día peor.

El político pone como ejemplo los 70.000 barriles de crudo diario que llegan al puerto de La Habana procedente de Venezuela, un aumento que coincide con la reducción de las exportaciones del país caribeño a otras naciones

El político pone como ejemplo los 70.000 barriles de crudo diario que llegan al puerto de La Habana procedente de Venezuela, un aumento que coincide con la reducción de las exportaciones del país caribeño a otras naciones. China sigue siendo, no obstante, el primer receptor por cantidad de petróleo y derivados de la estatal venezolana Pdvsa.

Borges se lamenta, sin embargo, de que a la Isla no se le cobra el barril, como a otros países, a los que se vende por unos 100 dólares actualmente. "Es decir, enviamos ese mar de petróleo, sin cobrar absolutamente nada ni recibir ninguna contraprestación, en un contexto donde nuestra empresa petrolera se encuentra prácticamente desmantelada, donde el mundo hace malabares para encontrar petróleo y está dispuesto a pagarlo a precios altos y donde nuestro pueblo atraviesa una catástrofe humanitaria".

El político califica la situación de "ocupación" y lamenta que el buró político de la Revolución sea el que da las órdenes para una relación "de interdependencia, dominación y secuestro político". Además, califica a Nicolás Maduro de marioneta del régimen cubano.

Borges considera que la supervivencia del modelo cubano está en manos de Venezuela, ya que la falta de combustible puede acabar de empujar a los ciudadanos de la Isla contra sus gobernantes, como ocurrió el 11J, derribando finalmente el sistema. El petróleo es, para el venezolano, un apalancamiento con el que frenar las reformas y los cambios internos que miles de cubanos desean.

El petróleo es, para el venezolano, un apalancamiento con el que frenar las reformas y los cambios internos que miles de cubanos desean

Irán, país también sancionado por EE UU y que también participa en el sistema triangular de envíos de petróleo a la Isla, es un riesgo para la seguridad del continente que hay que evitar, según Borges, que recuerda sus vínculos con organizaciones terroristas y su oposición a las libertades y la democracia.

"Hasta que no rompamos la relación de interdependencia de Maduro y Cuba, hasta que no neutralicemos este binomio dañino para los venezolanos y cubanos, pero también para cada país latinoamericano, no vamos a poder restaurar el orden democrático y la estabilidad política en todo el hemisferio", remata el político.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.