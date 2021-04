La Justicia argentina archiva la causa "dólar futuro" contra Cristina Fernández de Kirchner

(EFE).- Un tribunal de casación archivó este martes la causa conocida como "dólar futuro" contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Esta fue la primera en la que fue procesada y en la que era acusada de administración fraudulenta en perjuicio del Estado por presuntas irregularidades del Banco Central (BCRA) durante su mandato presidencial (2007-2015).

Fuentes de la defensa de la líder del peronismo kirchnerista confirmaron a Efe la decisión dictada por la Cámara Federal de Casación Penal, que se produce poco más de un mes después de que Fernández de Kirchner responsabilizara a la Justicia, en un duro discurso ante los jueces, de haber contribuido a la crisis que sufre el país y de seguir encabezando una persecución contra ella.

El tribunal consideró que hay "inexistencia de delito" y por ello desligó también de la causa a los otros imputados, entre ellos el exministro de Economía, Áxel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli.

La Cámara señaló que "no se comprende, resultando injustificada y no ajustada a derecho" la extensión de la imputación a la entonces presidenta y a su ministro de Economía dado que, "por las facultades inherentes a sus cargos, resultan del todo ajenos a las tareas que despliega el BCRA", como las investigadas.

Ya uno de los jueces del tribunal oral encargado de la causa, Adrián Federico Grünberg, había sostenido que un informe pericial contable elaborado por los peritos contadores de la Corte Suprema y por las defensas "echa por tierra la acusación" y muestra la "innecesariedad" de la celebración del juicio oral.

En la causa en la que Fernández de Kirchner y el resto de acusados fueron procesados en mayo de 2016 se investigaban presuntas irregularidades en la emisión, por parte del Banco Central, de contratos de futuros de dólar en la recta final de su mandato, que supuestamente derivaron en pérdidas millonarias para el Estado.

El juez Claudio Bonadio, fallecido por un cáncer en febrero de 2020, había señalado que el BCRA pactó vender dólares por debajo del precio establecido en la Bolsa de Nueva York para ese tipo de operaciones, lo que según el magistrado, que elevó la causa a juicio en 2017 pero aún no comenzó, habría ocasionado grandes pérdidas a la entidad.

La expresidenta, que está procesada en otras causas por corrupción e insiste en que es víctima de una persecución judicial impulsada por el anterior presidente, Mauricio Macri, reiteró en una comparecencia ante los jueces el 4 de marzo pasado que esas operaciones se hicieron dentro de la normativa y no generaron perjuicio, y que por lo contrario los que tuvieron ganancias por los contratos fueron Macri y su entorno.

"No había ningún amigo del Gobierno saliente entre los que habían comprado dólar futuro. No, no, no. Estaban todos los amigos de quien ya era presidente, Mauricio Macri, es más, había funcionarios de su Gobierno (...) y no solamente compraron sabiendo que iba a devaluar, sino que además (...) pactaron la tasa de interés que iban a pagar", criticó.

El caso se inició por una denuncia de dos legisladores opositores realizada el 30 de octubre de 2015, solo cinco días después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que en la segunda acabó ganando el conservador Macri (2015-2019) frente al candidato del oficialismo Daniel Scioli, y fue el primer procesamiento de Fernández de Kirchner al dejar la Presidencia.

