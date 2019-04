Leopoldo López y Juan Guaidó llaman desde una base militar "al fin de la usurpación"

El opositor venezolano Leopoldo López ha sido liberado por militares desertores tras recibir un indulto presidencial esta madrugada en Caracas. El líder de Voluntad Popular y el presidente encargado han acudido a continuación a la base aérea de La Carlota para pedir a los militares que se levanten contra Maduro en lo que han llamado "Operación Libertad".

"Pueblo de Venezuela nuestra lucha está enmarcada en la Constitución, en la no violencia", dijo el presidente encargado en un vídeo que ha emitido en directo a través de twitter.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt

Guaidó ha pedido a los empleados públicos y a los militares que se unan. "Los invito a activar la Operación Libertad en todas las calles de Venezuela. Como presidente encargado de Venezuela convoco a todos los soldados, a toda la familia militar a acompañarnos en la lucha, no violenta", añade el político.

En torno a las 7:00 de la mañana comenzaron los enfrentamientos en el puente de Altamira, donde el Ejército de Nicolás Maduro ha empezado a lanzar gases lacrimógenos a un grupo de militares leales a Guaidó.

El Gobierno venezolano ha reaccionado afirmando que tiene controlada la situación. El ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo que se está "enfrentando y desactivando" un plan golpista.

"Informamos al pueblo de Venezuela que en estos momentos estamos enfrentando y desactivando a un reducido grupo de efectivos militares traidores que se posicionaron en el Distribuidor Altamira para promover un Golpe de Estado contra la Constitución y la paz de la República", indicó el ministro.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) "se mantiene firme en defensa de la Constitución y sus autoridades legítimas" y ha insistido en que "todas las unidades militares desplegadas en las ocho regiones de defensa integral reportan normalidad en su cuarteles y bases militares".

Por su parte, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ha afirmado que "la única situación irregular que puede existir es en el distribuidor Altamira" de Caracas.

"Invitamos a todo el pueblo de Caracas, véngase para el palacio de Miraflores, aquí estamos, si Dios quiere, vengan para Miraflores para que nos encuentre en el palacio defendiendo la revolución, defendiendo a nuestro pueblo, inmediatamente", añadió en un contacto telefónico a través del canal estatal VTV.

Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, estaba en arresto domiciliario desde julio de 2017. Antes, López estuvo en el cárcel de Ramo Verde desde el 18 de febrero de 2014 cuando se entregó voluntariamente a la policía después de que fuese cursada una orden de detención en su contra por los sucesos ocurridos en una manifestación seis días antes convocada, entre otros, por él.

En septiembre de 2015 fue condenado a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos ocurridos en la manifestación del 12 de febrero.

Las reacciones están llegando desde muchos lugares del mundo. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha reiterado en Twitter su lealtad al Gobierno bolivariano. "Rechazamos este movimiento golpista que pretende llenar de violencia al país. Los traidores que se han colocado al frente de este movimiento subversivo, han empleado tropas y policías con armas de guerra en una vía pública de la la ciudad para crear zozobra y terror", escribió el mandatario.

Otro de los que se han manifestado en apoyo a Maduro ha sido su aliado Evo Morales.

"Condenamos enérgicamente el intento de golpe de estado en Venezuela, por parte de la derecha que es sumisa a intereses extranjeros. Seguros que la valerosa Revolución Bolivariana a la cabeza del hermano Nicolás Maduro, se impondrá a este nuevo ataque del imperio ", ha indicado el presidente de Bolivia.

En el lado opuesto, el Senador Marco Rubio ha pedido a los militares venezolanos que salgan a apoyar a Guaidó: "Es el momento para que oficiales militares en Venezuela cumplan con su juramento constitucional y defiendan al legítimo presidente interino en este esfuerzo por restablecer la democracia. Pueden escribir la historia en horas y días venideros", reclamó.

También Luis Almadro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha expresado: "Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela. Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica".

En España, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha pedido la celebración de elecciones y expresado su deseo de que no haya violencia. "Para nosotros Guaidó era y es el representante que pensamos que está legitimado para liderar la transición. En ese sentido no hay ninguna duda. Pero debe quedar claro que España no respalda ningún golpe militar. En todo caso Guaidó está legitimado para liderar la transformación en Venezuela", dijo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que adelanta su día por los festivos de los días 1 y 2 de mayo en Madrid.

Colombia, que también apoya a Guaidó, ha pedido al Grupo de Lima la convocatoria urgente de una reunión.



El jefe de la OEA aplaude la "adhesión" de militares a Guaidó y apela a una transición "pacífica"



"Saludamos adhesión de militares a la Constitución y al Presidente encargado de Venezuela", ha escrito Almagro en Twitter, en alusión al cargo que se atribuyó Guaidó el 23 de enero. "Es necesario el más pleno respaldo al proceso de transición democrática de forma pacífica", ha declarado.



