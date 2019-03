Liberan con medidas cautelares al periodista Luis Carlos Díaz

(EFE).- El comunicador hispanovenezolano Luis Carlos Díaz, detenido la tarde del lunes en Caracas en el marco de una investigación por el masivo corte eléctrico que afectó al país el pasado jueves, fue liberado este martes con medidas cautelares, según informó el gremio de periodistas.

De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), Díaz fue imputado por "instigación a delinquir" y fue liberado bajo régimen de presentarse ante tribunales cada 8 días. Además, se le prohibió abandonar el territorio sin autorización y no podrá declarar sobre su caso mientras dure el proceso.

"El juicio sigue su curso, no puedo dar declaraciones, evidentemente (...), pero puedo seguir haciendo periodismo", confirmó el propio comunicador a su salida de tribunales.

Familiares y amigos de Díaz habían reportado su desaparición la tarde del lunes, cuando no se tuvo conocimiento de él desde las 21:00 GMT, y durante la madrugada de este martes se informó de que había sido detenido.

Díaz, conocido no solo por tener varios programas de radio sino también por ofrecer información veraz en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello -considerado número dos del chavismo- de estar detrás del supuesto sabotaje al sistema eléctrico que dejó al país a oscuras el jueves pasado.

Cabello difundió un video de un programa de radio de Díaz en el que ofrece consejos sobre cómo mantenerse informado y al mismo tiempo informar en medio del blackout informativo que se produce en el marco del apagón.

Naky Soto, esposa de Díaz, denunció el allanamiento a su residencia la madrugada de este martes, mientras que el legislador opositor Miguel Pizarro dijo durante la sesión del Parlamento de este martes que la comisión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que está en el país exigió "acceso" al comunicador.

Este martes, precisamente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que ha mantenido "conversaciones" con las autoridades españolas sobre la posibilidad de que España acogiera a funcionarios venezolanos que decidieran desertar y abandonar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa, el enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, corroboró la existencia de esas "conversaciones", que ya había desvelado este martes el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, durante una entrevista con la Cadena SER.

"Hemos tenido -afirmó Abrams- algunas conversaciones con España, pero yo no diría que nosotros hemos hecho una petición, y ellos han dado una respuesta. Definitivamente hemos tenido conversaciones, las hemos tenido con ellos (España) y con un par de otros lugares".

Esta versión coincide con la ofrecida por Borrell, quien aseguró que "el planteamiento no se concretó en nada" y que, de precisarse, el Gobierno español la estudiaría.

Preguntado sobre qué otras dos naciones han dialogado con Washington a este respecto, Abrams no ofreció detalles y se limitó a contestar: "No voy a responder porque no ha sido hecho público, como ha ocurrido en el caso de España", dijo.

El objetivo de esas conversaciones, explicó el diplomático, es anticipar un escenario que "puede ocurrir", en el que algunos funcionarios decidan abandonar a Maduro para facilitar una "transición" en reconocimiento del líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"Quizás prefieran irse a Cuba o Rusia, pero hay otros lugares, y por eso, estas son conversaciones que continuaremos teniendo", subrayó.

Según explicó Borrell, él mismo conversó sobre el tema con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y John Bolton, asesor de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos fue el primer país del mundo en reconocer como presidente a Guaidó, quien el 23 de enero invocó la Constitución para reclamar que, como jefe del Parlamento, debía asumir la jefatura del Estado al considerar ilegítima la toma de posesión de Maduro como fruto de unos comicios cuestionados por la comunidad internacional.

España es uno de los países de la Unión Europea que han reconocido a Guaidó como presidente interino. De los 28 Estados miembros, no lo han hecho Italia, Grecia, Eslovaquia y Chipre.

Preguntado por Efe, Abrams recordó que cuando él era el máximo responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado, entre 1985 y 1989, ya abordó situaciones similares con Felipe González, entonces presidente del Gobierno de España (1982-1996).

"Este es un viejo debate, cuando era subsecretario de Estado de EE UU para Latinoamérica y había muchos regímenes militares, la pregunta de qué hacer con los dictadores apareció y fue, de hecho, Felipe González, quien era primer ministro por ese entonces el que, en ese momento, dijo que quizás España podía ayudar, tomando a alguna de esa gente", recordó Abrams.

Mientras, en Venezuela, Nicolás Maduro dijo ayer que pide a Dios que "meta su mano" y componga las maltrechas relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

"Pido a Dios que meta su mano y cambie el curso de esta conspiración y le abra las compuertas a un proceso de negociación y de acuerdos entre el Gobierno del presidente Donald Trump y el Gobierno bolivariano", dijo Maduro al referirse a presuntos planes del país norteamericano para desalojarlo del poder.

Las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos han sido tirantes prácticamente desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, pero la enemistad creció de forma notable en enero pasado, cuando la Administración de Trump reconoció como presidente encargado de Venezuela al opositor y jefe del Parlamento, Juan Guaidó.

Esta decisión provocó que Maduro ordenara la ruptura de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, a lo que siguieron sanciones económicas de Estados Unidos contra funcionarios e industrias venezolanas, incluida la del petróleo.

Con todo, los dos países habían acordado negociar la apertura de oficinas de intereses, pero este proceso también se vio interrumpido después de que Washington anunciara su decisión de retirar a su personal diplomático restante en Caracas, aunque Maduro dijo este martes que su Gobierno los expulsó para evitar algún "falso positivo".

En ese sentido, el mandatario dijo que desea continuar estas negociaciones con el acompañamiento de la ONU, al tiempo que insistió en que es posible una relación de "respeto, altura y cooperación" entre ambas naciones.

"Creo en la negociación, creo en la diplomacia porque creo en la paz, no pierdo la esperanza (de mejores relaciones)", apuntó.

