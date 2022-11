Llegan 12 cubanos a Miami Beach en una balsa impulsada por un motor de máquina de soldar

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos puso bajo custodia a 12 balseros que desembarcaron la noche del jueves en Miami Beach, Florida. Según los cubanos, la travesía duró "cinco días" y salieron de Camalote, un poblado ubicado en el municipio de Nuevitas, Camagüey.

Los migrantes llegaron en una balsa a la que adaptaron, para su impulso, un motor de máquina de soldar marca Kubota, publicó América TeVé. Contaron que el trayecto fue "bastante difícil" por las "grandes olas" que golpearon a la embarcación y "el frío y el hambre" que pasaron. Aseguraron que tenían familia en Florida.

El oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Miami, Walter Slosar, dijo que recibieron una llamada de alerta sobre el desembarco a las 7:30 de la noche del jueves y precisó que los balseros fueron localizados a la altura de la calle 67 en Miami Beach.

Slosar mencionó que los migrantes fueron registrados y llevados en una camioneta a una instalación local para su procesamiento. "La investigación sigue en curso", subrayó el agente en sus redes sociales.

Este mismo jueves, desembarcaron otros 22 cubanos que llegaron a Marathon en un velero. Los migrantes fueron detenidos y puestos bajo custodia, con excepción de uno que debió de ser trasladado a un hospital para su atención, detalló Slosar.

Entre el listado de detenidos proporcionado por el oficial, también se señaló a dos contrabandistas sin especificar su nacionalidad, que trasladaban a Palm Beach a cuatro personas originarias de Cuba, dos de China y una de Jamaica y Bahamas, respectivamente. El caso está siendo llevado por la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional.

No todos los balseros cubanos han logrado tocar tierra. Este viernes fueron repatriados a la Isla 68 a bordo del buque William Trump. La Guardia Costera estadounidense nuevamente advirtió que serán devueltos a su país de orígen todos los tripulantes de las embarcaciones que sean interceptadas en alta mar.

El capitán Ben Golightly alertó en un comunicado sobre lo precario de las balsas. "Nuestras agencias asociadas se encuentran y rescatan a personas más alejadas de la costa, debido a que estás embarcaciones no están construidas para resistir la travesía". Exhortó a los cubanos a no poner en riesgo sus vidas.

Según datos oficiales, desde el 1 de octubre la Guardia Costera ha interceptado a 1.374 balseros cubanos.

