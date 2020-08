Lukashenko y Putin confían en un pronto arreglo de los problemas en Bielorrusia

(EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo bielorruso, Alexandr Lukashenko, expresaron esta sábado su confianza en el "pronto arreglo de todos los problemas" en Bielorrusia, en el curso de una conversación telefónica, según informó el Kremlin.



Lukashenko "informó de la situación creada en Bielorrusia después de las elecciones presidenciales", añadió la nota de prensa de la Presidencia rusa, que precisó que la conversación se celebró por iniciativa de la parte bielorrusa.



"Ambas partes se mostraron seguras de que habrá un pronto arreglo de todos los problemas", subrayó el comunicado, en alusión las protestas populares que estallaron en Bielorrusia tras las elecciones presidenciales del pasado día 9.



Según los datos oficiales, Lukashenko, que lleva 26 años el poder, fue reelegido con cerca del 80% de los votos, resultados que la oposición ha denunciado como fraudulentos.

Al menos dos personas han muerto, casi tres centenares están heridos, y hay cerca de 7.000 detenidos. Ese es hasta ahora el balance que ha dejado la represión policial de las manifestaciones de protesta que se han extendido a todo el país.



Los ciudadanos que han sido puestos en libertad han denunciado haber sido sometidos a torturas y palizas en los centros de detención, y han exhibido a los medios las marcas dejadas por los maltratos.



"Lo importante es que estos problemas no sean aprovechados por las fuerzas destructivas que intentan dañar la cooperación mutuamente beneficiosa entre los dos países en el marco del Estado de la Unión (Rusia-Bielorrusia), añade la nota del Kremlin.



Poco antes de la conversación telefónica con Putin, el presidente bielorruso advirtió de que los acontecimientos que tienen lugar en su país no solo amenazan a Bielorrusia, sino que suponen también un peligro para Rusia.



"Quiero decir que defender hoy a Bielorrusia no es menos que defender todo nuestro espacio, el Estado de la Unión (Rusia-Bielorrusia). Si los bielorrusos no resisten, la ola llegará hasta allá", dijo en una reunión con miembros de su Gobierno.

El arzobispo de Minsk y Moguiliov, Tadeusz Kondrusiewicz, pidió hoy a la autoridades de Bielorrusia que pongan fin a la violencia, liberen a todos los detenidos y entablen un diálogo con la sociedad, en un llamamiento publicado en la página web de la Iglesia católica bielorrusa.

"En aras de una paz tan necesaria en nuestra Patria y la concordia nacional, llamo a las autoridades de Bielorrusia a que inicien un diálogo constructivo con la sociedad, detengan la violencia y liberen inmediatamente a todos los ciudadanos inocentes detenidos en manifestaciones pacíficas", señaló el prelado.



En su llamamiento, Kondrusiewicz subrayó que el país atraviesa un momento difícil, "ensombrecido por el derramamiento de sangre, por la detención de miles de ciudadanos pacíficos que han sido brutalmente golpeados y que quieren saber la verdad de las elecciones del 9 de agosto".



"Golpear a personas que acudieron a manifestaciones pacíficas porque quieren saber la verdad, el trato cruel y la detención en condiciones inhumanas en las cárceles son un pecado grave en la conciencia de quienes imparten órdenes criminales y siembran la violencia", agregó.

Lukashenko, que anteriormente acusó a Chequia, Polonia, Ucrania y Rusia de instigar las protestas en el país, insistió en que estas son dirigidas desde el exterior y denunció que Bielorrusia es víctima de una "agresión".



La Unión Europea (UE) anunció este viernes que endurecerá las sanciones contra funcionarios de Bielorrusia responsables de la falsificación de los resultados de los comicios presidenciales del pasado día 9 y de la subsiguiente explosión de violencia en las calles.



