México recibe a la avanzada de caravana de migrantes hondureños

(EFE).- Una avanzada de la caravana de migrantes hondureños se adentró este jueves en México por la frontera con Guatemala, donde fueron recibidos por un dispositivo de policías, agentes de migración y organismos de derechos humanos.

Los primeros migrantes cruzaron el puente fronterizo de Tecún Umán (Guatemala) y Ciudad Hidalgo (México), y algunos más utilizaron barcazas para cruzar el río Suchiate, informó a Efe la organización Pueblo Sin Fronteras.

"Tenemos entendido que no han cruzado grandes contingentes", dijo a Efe Gina Garibo, de Pueblo Sin Fronteras, antes de dejar en claro que ellos no promueven la caravana aunque están a la expectativa para "que no haya represión ni violencia" y estarán pendientes de cualquier violación que se pueda presentar.

Garibo denunció que tras iniciar el cruce de migrantes, las autoridades de México detuvieron de manera violenta al mexicano Irineo Mujica, quien apoya a la caravana, durante una manifestación pacífica en Ciudad Hidalgo.

"Mujica es un claro ejemplo de la criminalización de los activistas de derechos humanos", afirmó esta integrante de Pueblo Sin Fronteras al sostener que él solo ejercía sus derechos y participaba en una manifestación.

Aseguró que la violencia con la que ha tenido lugar la detención "habla de que la terrible crisis de derechos humanos es muy grave y hay que ponerle atención".

La activista exigió a las autoridades mexicanas garantías de respeto a la integridad física y emocional y derechos humanos de Irineo Mujica.

La caravana de migrantes hondureños salió el pasado 13 de octubre de San Pedro Sula con la intención de llegar a México para continuar después a Estados Unidos.

El Gobierno de México confirmó en un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que este día se han comenzado a recibir y a atender las primeras peticiones de refugio de los miembros de la caravana.

Las autoridades mexicanas enviaron a su frontera sur a oficiales de la Policía Federal para acompañar un operativo del Instituto Nacional de Migración, que incluye la observación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Desde el miércoles en la mañana llegaron a la frontera de México con Guatemala unos 240 agentes de la Policía Federal a bordo de dos aviones Boeing 727 de la corporación que aterrizaron en Tapachula, según reportaron medios locales.

"Nuestra presencia obedece a la apuesta por una migración segura y regular", dijo a Foro TV el comisionado de este cuerpo, Manelich Castilla.

"Desde el principio estamos pensando en un ejercicio de contención que privilegie los derechos humanos de los migrantes. De ninguna manera estamos para reprimir; estamos para auxiliar", argumentó el comisionado.

La mayor parte de la caravana de migrantes, unos 3.000 hondureños, permanece todavía en territorio de Guatemala notando la solidaridad y la amabilidad de la población, que los transporta en sus vehículos o que les da víveres para afrontar la dura travesía.

Después de caminar centenares de kilómetros a altas temperaturas bajo el sol y la lluvia, el cansancio y la fatiga es palpable en las caras cabizbajas de los miles de migrantes hondureños que siguieron este jueves atravesando Guatemala por diferentes puntos.

Al grito de "viva Honduras" y agitando pequeñas banderas de su país, con sus hijos en brazos y en carruajes improvisados, cientos de ellos abandonaron este jueves la capital guatemalteca para seguir su caminata hacia la frontera con México con la finalidad de llegar a Estados Unidos.

Bajo una pertinaz llovizna, la caravana enfiló por el Anillo Periférico de la ciudad después de ingerir algunos alimentos y bebidas calientes que les dieron guatemaltecos y hondureños radicados en este país.

Lo mismo que sucedió la noche del miércoles, decenas de personas se fueron acercando a los dos albergues que funcionan en la capital y que no fueron suficientes para atender a todos los migrantes para entregar comida y víveres.

A lo largo del jueves, organizaciones sociales, civiles y religiosas, así como la Procuraduría de los Derechos Humanos, acudieron a diferentes municipios del país para verificar la situación de esta caravana, que se ha dispersado.

La magistratura de conciencia indicó que en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, El Progreso, Coatepeque y Petén el personal de la institución ha acompañado a los migrantes "observando el respeto a los derechos humanos y verificando las acciones" de las autoridades de migración y de la Policía Nacional Civil.

La Procuraduría, acompañada de la Organización de Naciones Unidas en Guatemala, también dio seguimiento al estado de salud de Barolo Fuentes, quien está recluido en un albergue de migración de la zona 5 de la capital tras ser retenido por la policía a principios de esta semana.

Pero además de vigilar, también ayudaron con la coordinación de ayuda humanitaria para los migrantes, entre los que hay menores de edad, y verificaron la atención médica que requirieron varios de ellos.

Desde el pasado 14 de octubre, la Cruz Roja asistió a un total de 768 personas a las que les brindó traslados, apoyo psicosocial, atención prehospitalaria, distribución de agua y restablecimiento de contacto con sus familiares.

Mientras continúa esta nueva crisis migratoria, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se cuestionó este jueves por los motivos que están llevando a los hondureños a abandonar su país y emprender esta larga y peligrosa andadura.

"Los motivos, no los voy a entrar a discutir en este momento, posiblemente puedan ser reales o provocados", aseguró Morales, quien abogó porque esta experiencia "compleja" sirva para que la región se plantee políticas "mucho más profundas".

"Tenemos que hacer cambios realmente importantes para que sea inclusivo y sostenible esa creación de empleo" en la región, acotó.

Por su parte, el ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, visitó el municipio de Ayutla, en el departamento suroccidental de San Marcos, para verificar la situación de los cientos de inmigrantes hondureños que ya se encuentra en la línea fronteriza con México.

Ahí les advirtió que Guatemala no va a tolerar ni permitir ningún acto criminal, pues aseguró que tienen información "de robos en comercio y asaltos a personas", aunque no detalló si esos se produjeron por parte de los migrantes.

Los hondureños siguen firmes en su deseo de alcanzar el "sueño americano" pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera sur del país con México si la caravana continúa con su trayecto.

"Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EE UU y (para que) cierre nuestra frontera sur!", sentenció Trump en su cuenta de Twitter.

