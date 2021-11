México deja varados a 17 cubanos después de ofrecerles visa humanitaria

Migración sigue sin entregar la visa humanitaria que ofreció el martes a un grupo de 17 cubanos. "Date la vuelta la siguiente semana. El servicio está suspendido porque van a checar el sistema", le dijo un agente migratorio a Wilmer Rodríguez en el acceso al Estadio Olímpico de Tapachula, ubicado en Chiapas. "Esto es un engaño. México rompió al grupo y ahora nos tienen atrancados".

Rodríguez llegó a Tapachula hace 14 días. Pagó 20 dólares para que lo cruzaran de Guatemala a México por el río Suchiate. Originario de Holguín, el migrante lava autos en la calle para ganar algo de dinero y en una cocina le dan la comida a cambio de ayudar con la limpieza. "Cuando dijeron lo de la visa ya no me uní a la caravana. Prometieron que sería el miércoles la entrega, pero los haitianos empezaron la desorganización y parece que ya cancelaron esto".

A la falta de atención se suman "actos discriminatorios" y "extorsiones", señaló a 14ymedio Manuel Martínez. "Al salir del estadio los agentes se me acercaron y me pidieron 600 dólares para atenderme. No voy a esperar más, me uniré a los que ya se están moviendo", para reagrupar la segunda caravana. Una primera se encuentra en Veracruz y avanza hacía Estados Unidos.

Molestos por no ser atendidos, aproximadamente 60 haitianos bloquearon el miércoles la carretera que comunica a Tapachula con el aeropuerto y con Puerto Chiapas. "Esto se está saliendo de control, ayer hubo disparos de un civil porque taparon la carretera", expuso Martínez.

Por la noche, en un post del Instituto Nacional de Migración se difundieron imágenes del traslado de personas extranjeras a diferentes estados, según se informó, para "comenzar su proceso de regularización migratoria" a 2.500 extranjeros. Sin embargo, el director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, quien además está al frente del grupo de migrantes en Chiapas, duda de la buena voluntad del Gobierno mexicano.

García aseguró que el despliegue de miembros de la Guardia Nacional en Chiapas y Veracruz es para "detener a los migrantes" y "atemorizarnos". Este Gobierno de Andrés Manuel López Obrador "no es congruente con lo que dice" y pareciera servir a EE UU. "Pide a Joe Biden abrir la frontera y dar trabajo y ve, él despliega a una guardia de represores y asesinos", mencionó en alusión al asesinato de dos cubanos por miembros de la Guardia Nacional en octubre pasado.

La visa que ofrecen, subraya García, es la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias, pero no impide que sean detenidos los migrantes en su traslado hacia la frontera. "Están engañando a la gente" la ruta migrante en México se ha convertido en una "lucha por sobrevivir" a los retenes, cárteles de narcotráfico, extorsiones, fraudes y tráfico de personas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo público un informe este mes en el que dio a conocer que al menos 70.000 migrantes fueron "víctimas de tráfico y secuestro en México" entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2020.

Además, México ha detectado más de 190.000 indocumentados de enero a septiembre, cerca del triple que en 2020, además de haber deportado a casi 74.300.

