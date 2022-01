México arresta a seis cubanos en una zona de Chiapas muy peligrosa para los migrantes

El paso de los migrantes por el municipio de Huixtla, Chiapas, ubicado en la frontera sur de México con Guatemala "es un infierno. Si no te extorsionan, te roban, y si te adentras hay que tener cuidado con las bandas que están violando a las mujeres", dice a 14ymedio el cubano Odlanier Sánchez, quien espera la resolución sobre su solicitud de refugio de parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

"Todos los días están deteniendo a la gente", asegura Sánchez. Este jueves agentes de migración arrestaron a un grupo de seis cubanos, entre ellos un menor, que era trasladado en un tráiler. Los ubicaron en el retén del Instituto Nacional de Migración (INM) de Huixtla luego de que pasaron la unidad de carga por aparatos con rayos X. En este sitio, el pasado 20 de enero "aseguraron" a otros cinco cubanos que estaban "ocultos en el dormitorio del chofer de otro camión".

Obtener papeles por la vía legal es otra pesadilla. "Todavía no llegas a las oficinas de Migración de Tapachula y se te acercan para ofrecerte amparos por 40 dólares, trámites para obtener visas humanitarias en 80 dólares, traslados", asegura sobre las dificultades que ha enfrentado Sánchez, natural de Cienfuegos, que llegó a Chiapas en octubre de 2021. "Y en Migración estás en la cola para el trámite y ves cómo los agentes llaman a otros".

El coordinador del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán, asegura que diariamente por Tapachula transita un promedio de 300 personas indocumentadas, esto debido a la poca vigilancia que hay en los límites de México y Guatemala.

Sánchez cuenta que ante la llegada de migrantes, muchos cubanos avanzan hasta Huixtla, pero al no tener papeles, algunos buscan refugio por varios días en la parroquia de San Francisco, dónde el párroco Heyman Vázquez Medina les brinda un espacio para dormir, comer y bañarse. "Están unos días y buscan medios para evitar a "los militares y migración" y avanzar a Oaxaca o Tabasco.

El religioso, consultado por este diario, cuestionó la falta de atención de las autoridades a la inseguridad a la que se enfrentan los migrantes irregulares durante su paso por las inmediaciones de Huixtla y reprobó el incrementó de elementos de la Guardia Nacional y militares en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo del municipio.

El pasado domingo el párroco auxilió a un grupo de extranjeros que se adentraron en la zona de La Arrocera para tratar de evitar los retenes de agentes de migración pero fueron asaltados. "A los hombres los despojaron de sus pertenencias y los amenazaron con armas de grueso calibre mientras que a algunas de las mujeres las violaron", denunció.

Hace cuatro años, la casa para migrantes Hogar de la Misericordia, ubicada en el municipio de Arriaga, alertó sobre las zonas inseguras en Huixtla, entre ellas se encontraban La Arrocera, Montecristo, Los Cocos y Saltillito

Hace cuatro años, la casa para migrantes Hogar de la Misericordia, ubicada en el municipio de Arriaga, alertó sobre las zonas inseguras en Huixtla, entre ellas se encontraban La Arrocera, Montecristo, Los Cocos y Saltillito. "Se deben tomar cartas en el asunto. Denunciamos y la fiscalía abrió una investigación, pero ya no dio más detalles. Esa investigación resultó una vacilada".

Miguel, un venezolano que abandonó la parroquia hace un día, cuenta que los camioneros están cobrando 300 dólares por "ocultar a la gente", algunos están pasando, "por eso se arriesgan los que pueden pagar". Los coyotes cobran entre 1.200 y 2.000 dólares por traslado.

Este jueves, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, informó que fueron "asegurados con fines humanitarios 35 migrantes cubanos" el miércoles y entregados al INM. Indicó que el grupo provenía de Tabasco y tenían como destino Cancún. Una fuente militar afirmó a 14ymedio que el camión en fue interceptado en la carretera federal 186 Escárcega-Chetumal, en el kilómetro 162, entronque ejido 20 de Noviembre, Xpujil.

"Las personas no quisieron entregar sus documentos y pidieron ser llevados a instalaciones migratorias para aclarar su situación. No hay detenidos porque no cometieron ningún delito. Será Migración quien se encargue de decidir su situación", además, el militar precisó que el camión provenía de Tabasco, pero las personas aseguradas sólo mencionaron que se dirigían a Cancún.

