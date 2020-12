México modificó datos de covid para mantener abierta su capital, según el 'NYT'

(EFE).- El Gobierno de México modificó a principios de diciembre datos sobre la situación del coronavirus para mantener en marcha la actividad económica en la capital del país en contra de los criterios que las propias autoridades habían fijado, según divulgó este lunes The New York Times (NYT).

En una nota titulada México engañó a los ciudadanos sobre la severidad del coronavirus en su capital, el diario estadounidense señala que a comienzos de mes México DF registraba ya indicadores que deberían haber situado a la ciudad en el color rojo (riesgo máximo) en el semáforo epidemiológico creado por las autoridades del país para decidir la imposición de restricciones.

Sin embargo, el Gobierno usó entonces números más bajos en dos áreas -el porcentaje de ocupación de camas de hospital con respiradores y el porcentaje de pruebas de covid-19 positivas- de los que había publicado en sus bases de datos oficiales, según el Times.

En un documento sobre la situación, se indicaba que sólo el 45% de las camas con respiradores estaban ocupadas, mientras que previamente se había dado a conocer un cuadro oficial en el que el porcentaje se situaba en el 58%

En concreto, señala que en un documento sobre la situación firmado el 4 de diciembre por el subsecretario de Salud y principal gestor de la pandemia en México, Hugo López-Gatell, se indicaba que sólo el 45% de las camas con respiradores estaban ocupadas, mientras que previamente se había dado a conocer un cuadro oficial en el que el porcentaje se situaba en el 58%.

En el documento, dirigido a Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, también se afirmaba que el 25% de las pruebas de covid-19 efectuadas en la ciudad a finales de noviembre habían sido positivas, mientras que los datos del propio Ejecutivo hablaban del 35%.

El periódico apunta que pidió repetidamente a funcionarios gubernamentales explicaciones sobre esas discrepancias y no ha recibido respuestas.

Según el diario, la modificación de esos datos sirvió para mantener la actividad económica en marcha en Ciudad de México mientras el virus seguía avanzando y los hospitales se llenaban.

Finalmente, el pasado viernes el Gobierno anunció el cierre de todas las actividades no esenciales a partir del sábado y hasta el 10 de enero para tratar de frenar la expansión del virus en la capital, que vive su pico máximo desde el estallido de la pandemia.

El Times destaca que ahora mismo la ocupación hospitalaria en la ciudad supera el 85%, según los últimos datos oficiales, mientras que estaba en el 66% hace dos semanas, cuando se decidió en contra de imponer restricciones, a pesar de que las autoridades hicieron un llamamiento a quedarse en casa.

Horas después, Hugo López-Gatell aseguró que la pieza se basa en "información parcial"."Indudablemente tomaron información parcial, la interpretaron sin un conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo (epidemiológico)", aseguró el subsecretario de Salud en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus.

López-Gatell señaló que "hay varios defectos de información en ese reportaje", como "una visión de que la jefa de Gobierno (de Ciudad de México) va por su cuenta y el Gobierno federal va por su cuenta". "No es así", sentenció el epidemiólogo, antes de recordar que la información que ofrece el Gobierno federal se la proporcionan los estados.

"Cuando declaramos alerta por covid es irrelevante el color del semáforo, no la herramienta del semáforo", insistió

López-Gatell se quejó también de que The New York Times quiso dar la idea de que el semáforo del riesgo epidemiológico ya no era importante para el Ejecutivo.

"Cuando se mencionó sobre lo irrelevante que podía ser el color, de ninguna manera quiere decir que el semáforo sea irrelevante", indicó, sobre todo cuando se dieron indicaciones que se "correspondían con un confinamiento".

México, con los datos conocidos este lunes, acumula 1.325.915 contagios y 118.598 fallecidos por covid-19. El 46% de las camas de hospitalización general están ocupadas en el país, al igual que un 39% de aquellas con ventilador, pero ese porcentaje es del 86 % en Ciudad de México y del 78% en el vecino Estado de México.

