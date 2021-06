La narcopolítica muestra todo su poder en México con una violencia inusitada

(EFE).- La víspera de las elecciones de este domingo en México, las mayores de la historia del país, está marcada por un clima tenso y de violencia en algunas regiones con los asesinatos de un candidato y de un funcionario del órgano electoral.

René Tovar Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a alcalde del municipio de Cazones, en el estado oriental de Veracruz, fue asesinado a balazos en su domicilio por un grupo armado.

Su partido calificó este sábado el crimen de "aberrante y brutal" y manifestó su profunda indignación y coraje, exigiendo directamente al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y al Gobierno estatal que "hagan su trabajo" para garantizar la protección de los candidatos y de la ciudadanía.

Se han registrado más de 780 agresiones contra políticos, superándose la cifra récord de 2018 (774), cuando hubo elecciones presidenciales, federales y locales

En el céntrico estado de Tlaxcala, un funcionario del Instituto Nacional Electoral (INE) fue asesinado el viernes por la noche en el municipio de El Carmen Tequexquitla. "Sin duda, este hecho enluta a las y los trabajadores del INE en la entidad, por la irreparable pérdida de un compañero y porque los acontecimientos constituyen un hecho inédito en la historia de esta representación electoral", apuntó el INE.

Además, el secretario de Organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Sinaloa, Alberto Salas, fue secuestrado este sábado.

Estos sucesos tiene lugar a pocas horas de que se celebren unas elecciones en las que más de 93 millones de mexicanos están llamados a renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamiento.

Este proceso se ha calificado como el más grande de la historia del país por los más de 20.000 cargos que serán elegidos. A la vez, estos comicios se ha convertido en los más violentos porque hay al menos 90 políticos asesinados desde septiembre, 36 de los cuales eran candidatos.

Se han registrado más de 780 agresiones contra políticos, superándose la cifra récord de 2018 (774), cuando hubo elecciones presidenciales, federales y locales.

"Sin duda, en términos globales, esta elección será la más violenta desde el año 2000", manifiesta Rubén Salazar, director de Etellekt.

La consultora contabiliza 89 políticos asesinados, de los que 35 eran aspirantes o candidatos, pero también 99 servidores públicos sin militancia, 10 colaboradores y 34 familiares de políticos, por lo que las muertes superan las 230.

Casi el 90% de los ataques corresponden al ámbito local y 75% de los fallecidos eran opositores al gobierno de su estado

Casi el 90% de los ataques corresponden al ámbito local y 75% de los fallecidos eran opositores al gobierno de su estado, detalla Salazar.

Gran parte de los asesinatos –el 44%– han sido de la alianza opositora "Va por México", del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Sí es una expresión ya no solo de narcopolítica de nuestro país, sino de un verdadero Estado criminal que está presente en los tres niveles de gobierno, no solo en el municipal, en el estatal también y en el federal", asegura Salazar.

Una de las aspirantes que ha obtenido protección es Lía Limón, candidata de "Va por México" a la alcaldía Álvaro Obregón de Ciudad de México, donde denunció violencia de género de su rival del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"Ha sido un ataque constante, del cual hemos dado parte a las autoridades, como ha sucedido en otros estados; hay un número nunca antes visto de candidatos que han perdido la vida, no es un solo caso. Por lo tanto, ya basta", comenta Limón en entrevista con Efe.

La elección ocurre después de los dos años más violentos en la historia de México, con 34.681 asesinatos en 2019 y 34.554 en 2020.

Por ello, la candidata Limón considera que la violencia política es parte de una tendencia general de inseguridad que ha alcanzado a la capital.

"En todas las colonias, en todas las calles, la gente expresa estar harta de la inseguridad, vivir con miedo y estar hartos de vivir con miedo y en malas condiciones, por eso es un tema prioritario para atender", manifiesta.

La oposición también ha advertido de que López Obrador y su partido atacan la legitimidad del autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) para desacreditar y judicializar las contiendas que pierdan

La oposición también ha advertido de que López Obrador y su partido atacan la legitimidad del autónomo Instituto Nacional Electoral (INE) para desacreditar y judicializar las contiendas que pierdan, como Álvaro Obregón.

"Lo he vivido en carne propia y me parece lamentable. Yo sí creo en la democracia, sí creo en la necesidad de cuidar nuestras instituciones democráticas, sí creo en que puede haber diversidad de opiniones y de postura", dice Limón.

Pese al ensañamiento con la oposición, Etellekt también cuenta que el 29% de los asesinados han sido aspirantes de Morena o aliados.

La policía también ha protegido a políticos como Juan Antonio Magaña, candidato del oficialista Partido Verde a gobernador de Michoacán, donde un grupo no identificado incendió su camioneta.

"No importa de qué instituto político sea la víctima, hechos como estos no solamente empañan el proceso electoral, sino también nos dejan muy mal parados en la seguridad, en la imagen que tenemos de México en el extranjero. Pareciera que aquí es tierra de nadie", afirma Magaña.

Pese a la agresión, ha sido el único candidato en entrar a Aguililla, uno de los municipios más violentos por la guerra de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de La Nueva Familia Michoacana.

"Estamos empezando a normalizar la violencia en cada elección. Ya no es sorpresa que maten a otro candidato"

Los ataques suceden pese al plan de protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que no atendió la solicitud de Efe para detallar lo conseguido por la estrategia.

Helden de Paz, consultora internacional de seguridad, ve positivo que por primera vez exista un plan, pero opina que "desafortunadamente está fracasando".

"No veo indicadores que nos digan que en el próximo ciclo electoral ya no vamos a enfrentarnos a este tipo de problemáticas", lamenta. "Estamos empezando a normalizar la violencia en cada elección. Ya no es sorpresa que maten a otro candidato".

Las autoridades electorales del país suspendieron este sábado la instalación de 89 puntos de votación en el estado occidental de Michoacán a raíz de la oposición de comunidades indígenas purépechas y mazahuas, y en otras en otras seis localidades de la región de Tierra Caliente se suspendió la instalación de mesas de votación por la violencia permanente que genera la lucha entre los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana.

El INE precisó que habitantes de este centenar de localidades donde se ha suspendido la instalación de las urnas podrán ejercer su derecho al voto libre y secreto en los centros de votación más cercanos.

Paralelamente, indígenas purépechas confiaron que pronto lograrán que México sea "cheranizado", término que se deriva del municipio de Cherán, el cual en 2011 se convirtió en el primero en el país en expulsar a los partidos políticos y elegir su autogobierno.

Vicente Sánchez Chávez, representante de la Comisión de Enlace de la comunidad indígena de San Francisco Cherán, dijo a Efe que el autogobierno ha permitido a los indígenas mejorar la distribución del presupuesto municipal y tener un adecuado sistema de seguridad. "Es una forma de gobierno que nos ha brindado seguridad, nuestra propia justicia, nuestra propia recuperación de los bosques, que es lo que estábamos planteando en el 2011".

