Un foro en Miami señala que Trump ha ampliado su base electoral y parece imparable

La victoria de Trump en las elecciones primarias de Iowa pareció enviar el mensaje de que no hacen falta las primarias en otros estados. El ex presidente y precandidato se impuso en 98 de 99 condados, puntualizó Eduardo A. Gamarra, profesor de Florida International University (FIU), en el foro de expertos del InterAmerican Institute for Democracy (IID) que celebró en Miami la apertura de sus actividades con una mirada amplia al mapa electoral de 2024 en las Américas.

El evento del IID también contó con la participación de Damián Merlo, gran defensor de la gestión de Nayib Bukele en El Salvador, incluso a costa de afectar el equilibrio de poderes que exige una democracia. El opositor y ex diplomático venezolano Diego Arria analizó la coyuntura electoral de República Dominicana, un país que no le es indiferente y que conoce muy bien. Por su parte, el abogado chileno Ricardo Israel comentó la situación de México y el probable arribo de una mujer al poder, la oficialista Claudia Sheinbaum. El ex político y abogado Enrique Aristeguieta, refirió, sin grandes expectativas, el eventual proceso electoral de Venezuela. La moderación estuvo a cargo de la internacionalista venezolana Beatrice Rangel, mientras el abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín, director del IID, presentó las conclusiones.

El 15 de enero comenzó la carrera presidencial en Estados Unidos con las primarias de Iowa. El ex presidente Trump se impuso con contundencia ante sus contendientes del Partido Republicano y lidera con enorme ventaja. Le siguieron el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora en la ONU, Nikki Haley. El primero anunció este domingo que abandonaba las primarias para la nominación presidencial republicana y dio su apoyo a la candidatura de Trump.

En cambio, Haley cree que todavía puede convertirse en la candidata republicana. Pero, tal y como luce el panorama, es poco probable que alguno de los precandidatos republicanos pueda erigir su liderazgo y sepultar la candidatura de Trump quien luce como líder indiscutible del partido. Es temprano, pero hay quienes consideran, con base en los resultados de Iowa, que Trump habitará de nuevo la Casa Blanca.

Las primarias de Iowa en términos cuantitativos proporcionales son ínfimas, pero muestran la diversificación de la base electoral de los votantes de Trump. El ex presidente ya no solo obtuvo el voto rural tradicional, también fue respaldado por electores con educación universitaria y otros que se identificaban con liderazgos tradicionales del Partido Republicano.

En conversación con 14ymedio, el profesor de la FIU Eduardo Gamarra fundamentó sus observaciones en los resultados de la encuesta realizada a la comunidad hispana y que fue presentada en diciembre, dando cuenta de "la mudanza del voto" en grupos otrora firmes demócratas (hispanos, afroamericanos, sindicatos, etc.). "El problema para los demócratas no es que haya un cambio mayoritario, pero sí que haya un cambio de 3% o 4 % en estados claves como Georgia, Arizona, Pensilvania o Nevada. Un cambio de esas características va a afectar de manera muy grande el resultado final".

El catedrático de Ciencia Política y Relaciones Internacionales indicó que Trump tiene una maquinaria electoral y comunicacional extraordinaria que contrasta con la incapacidad del Partido Demócrata de comunicar sus logros. "Esa es la paradoja más grande. Los demócratas tienen logros que pueden considerarse enormes pero no saben comunicarlos. Estados Unidos tiene hoy la mejor economía del mundo y en muchos lugares esa sería una garantía para la reelección presidencial de cualquier candidato, pero no parece así en EE UU. La otra gran paradoja es que el Partido Republicano es percibido hoy como la fuerza política que mejor representa a la clase obrera estadounidense".

Si bien las divisiones internas de los demócratas [ambientalistas, izquierda más radicalizada, progresistas, detractores de la guerra contra Hamas, etc.] debilitan a Biden, posiblemente hacia el final de la carrera presidencial terminarán apoyándolo para impedir el retorno de Trump.

Los hispanos y los afroamericanos siguen identificándose mayoritariamente con el Partido Demócrata, pero la tendencia está cambiando. Los análisis focalizados y segmentados consideran diversas variables (origen, procedencia, nivel educativo, cultura política) y revelan la fascinación de los hispanos en Miami por los liderazgos fuertes y de tendencia autoritaria, aunque comparten las mismas preocupaciones que los otros ciudadanos estadounidenses, así como la agenda de los republicanos: la economía y el control de las fronteras para frenar la inmigración, lo que denota un profundo sentimiento nacionalista, pero, como sostiene Gamarra, hay elementos con trasfondo histórico y sociológico que ayudan a entender dicha orientacion.

