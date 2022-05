En Miami piden a los colombianos votar en masa para evitar "otra Cuba"

(EFE).- Seis caravanas recorrerán Miami el próximo domingo antes de confluir en un acto para pedir a los colombianos que voten masivamente en las elecciones presidenciales con el fin de impedir que su país se convierta en otra Cuba, Nicaragua o Venezuela, informaron este miércoles los organizadores.

El Día por la Democracia en Colombia cuenta con el apoyo de líderes de los exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos que en una rueda de prensa manifestaron que "si Colombia cae será un golpe para todo el hemisferio", como dijo Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

Florez hizo votos para que el pueblo de Colombia tome "decisiones sabias" en las próximas elecciones presidenciales

Jaime Florez, de origen colombiano y director de comunicaciones para medios hispanos del Comité Nacional Republicano, intervino a título personal en el acto celebrado significativamente en la Casa del Preso, sede del Presidio Político Histórico Cubano en Miami.

Florez hizo votos para que el pueblo de Colombia tome "decisiones sabias" en las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará el 29 de mayo, y no llegue a haber nunca instituciones de exiliados colombianos como esta dedicada a los presos políticos cubanos.

El empresario de origen colombiano Fabio Andrade, otro de los oradores, recordó a los colombianos en Miami que del 23 al 29 de mayo se puede votar en el Consulado General de Colombia, donde hay registrados 110.000 electores, y se mostró seguro de que al menos 100.000 "votarán bien".

Andrade, cercano al expresidente Álvaro Uribe, dijo a Efe que su gran temor es que haya "fraude" en estas elecciones, porque "las instituciones están tomadas, todo el dinero del narcotráfico está en contra de que Colombia se mantenga en democracia y haya ley y orden".

Según Andrade, un 7% de los votos emitidos en las elecciones legislativas del 13 de marzo, fue "fraudulento", por eso, subrayó, es tan importante que la votación y el conteo sean "transparentes".

Sin mencionar a Gustavo Petro, el candidato de una coalición izquierdista que según las encuestas tiene más posibilidades de ganar las elecciones, los oradores manifestaron apoyo al exalcalde de Medellín Federico Fico Gutiérrez, que está segundo en intención de voto en las encuestas.

Según subrayaron, es importante votar en masa ya desde la primera vuelta por "Fico", no esperar a la segunda.

La líder del exilio cubano Silvia Iriondo, quien pidió a los colombianos no pensar que "lo que pasó en Cuba no puede pasar en su país" y, sobre todo, "no quedarse de brazos cruzados"

Muñeca Fuentes, presidenta de Nicaraguan American Republican Alliance, denunció que no es una ideología política la que se ha "adueñado" de países como Cuba, Nicaragua y Venezuela sino organizaciones delictivas transnacionales y advirtió del "peligro para la seguridad de EE UU y hemisférica" que Colombia caiga en esas mismas manos.

Algo en lo que coincidió la líder del exilio cubano Silvia Iriondo, quien pidió a los colombianos no pensar que "lo que pasó en Cuba no puede pasar en su país" y, sobre todo, "no quedarse de brazos cruzados".

El expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez habló en el mismo sentido y pidió al pueblo de Colombia que no vote por el candidato de "una ideología que organizó y financió las narcoguerrillas en su país".

Antúnez llamó a defender la democracia en Colombia y advirtió que "cuando la izquierda llega al poder es difícil sacarla".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.