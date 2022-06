Migración en Cancún trata como delincuentes a los cubanos pese a tener visas y pasaporte español

Algunos agentes de Migración se están escudando en un "criterio de discrecionalidad" para no permitir el ingreso a México a cubanos con nacionalidad española y viajeros provenientes de la Isla con visa de turismo que llegan al Aeropuerto Internacional Manuel Crescencio Rejón, de Cancún. Así lo denunciaron familiares de 19 pasajeros que fueron retornados a territorio cubano el pasado 3 de junio.

"A medida que los entrevistan, los meten en una celda", asegura un familiar de un afectado a través de un video que subió a la cuenta de Facebook Cubanos en Mérida. Cuenta que el pasajero llegó a la terminal aérea en el vuelo UJ7781 de la aerolínea Magnicharters.

Luego de la entrevista, lo llevaron junto con otros 12 cubanos del mismo vuelo, a un cuarto donde había dos colchonetas y ubicaron a siete mujeres en otra habitación. Les quitaron los celulares y tras 14 horas de estar en ese lugar, elementos de la Marina fueron por ellos para trasladarlos en un vuelo a la Ciudad de México. Los custodiaban y los trataban como a "unos narcotraficantes, unos delincuentes", lamentan.

No fue hasta que estuvieron arriba del avión que les regresaron los móviles, con la advertencia de no poder llamar a ninguna persona en México. A los cubanos con nacionalidad española, les dijeron que "no tenían derechos". El abuso fue confirmado en una carta que llegó a la Redacción de 14ymedio, firmada por 12 familiares de los pasajeros afectados.

Los que realizaron "una llamada fueron grabados por un guardia", señaló el denunciante. "Ni siquiera les dieron la privacidad, los tenían ahí todo el tiempo como si fueran unos delincuentes".

"A medida que los entrevistan, los meten en una celda", asegura un familiar de un afectado a través de un video que subió a la cuenta de Facebook Cubanos en Mérida

Deborath Rodríguez, originaria de La Habana, quien trabaja para una empresa productora en la Ciudad de México, dice a este diario que "existe una ilegalidad en esa terminal hace años. Una prima con visa de turismo tomó esa ruta en el 2018, al llegar a la entrevista el agente le retuvo la visa y la acusó de mentir. No pudo ingresar y tuvo que regresar a Cuba. Esto es indignante".

En la Ley Migratoria no se tiene un apartado que aborde el "criterio de discrecionalidad" por el que fueron retornados a la Isla los 19 cubanos. "El problema es que al no prever este margen de discrecionalidad en la parte operativa, los agentes hacen una interpretación a su conveniencia de la norma. ¿Es ilegal? Sí, pero lamentablemente prevalecerán estas violaciones mientras la Secretaría de Gobernación lo permita", explica a 14ymedio el abogado defensor de migrantes José Luis Pérez Jiménez.

El letrado recuerda que la visa de turismo que presentan muchos cubanos les garantiza una estancia regular en el país, sin embargo, "los agentes están violentando los derechos de libre tránsito y por ello muchos migrantes están buscando además un amparo para evitar ser detenidos".

En su muro de Facebook el usuario Leo Betanc aseguró que entre el pasado jueves y viernes, Migración impidió en el aeropuerto internacional Manuel Crescencio Rejón, el ingreso a más de 40 cubanos. Lo que consideró "cacería gubernamental" dirigida por la delegada, Carmen Yadira de los Santos Robledo.

"Los excesos de poder de esta delegada no pueden quedar impunes en una supuesta democracia... alguien debe destituir a esta señora no capacitada para sus funciones, demuestren que existe una verdadera Cuarta Transformación", publicó.

De los Santos fue denunciada por actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2020, cuando estaba al frente de Migración en el estado de Chiapas. El activista Luis Rey García, coordinador del Centro de Dignificación Humana acusó a la funcionaria de cobrar 300 dólares a migrantes cubanos para entregarles una tarjeta con sellos del Instituto Nacional de Migración (INM).

De los Santos fue denunciada por actos de corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2020, cuando estaba al frente de Migración en el estado de Chiapas

En agosto del 2021, señalaron a la funcionaria por colocar a 12 familiares entre personal de Migración en Chiapas. Uno de ellos, Aldo Iván Robledo Páez fue grabado cuando agredía a migrantes durante el avance de una caravana por el estado fronterizo con Guatemala.

Cifras del INM reportan la detención de 115.379 migrantes en el primer trimestre del año, de ellos 15.907 eran cubanos. Una fuente de la dependencia confirmó el retornó de personas a la Isla, pero aseguró que eran migrantes sin papeles que habían sido detenidos en diferentes estados.

Otros reportes recogidos por este diario apuntan a que numerosos cubanos que intentaron entrar a México con su visado de larga duración y múltiples entradas en el espacio Schengen, con el que anteriormente habían visitado ese país norteamericano, fueron devueltos a la Isla. Lo mismo ocurre con otros que tienen alguna nacionalidad latinoamericana como la uruguaya, para la cual no se exige visado al entrar a México. En el filtro de revisión solo se les pide contar con pasaporte vigente.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.