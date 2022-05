Migrantes cubanos se unen al bloqueo de una carretera en el sur de México para exigir visados

Yanet Pérez se encuentra desde el pasado sábado frente a las oficinas migratorias de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala, a la espera de que sea atendida su solicitud para obtener una visa humanitaria. "El pase es de cinco por nacionalidad, entre 25 y 30 en todo el día", dice a 14ymedio esta mujer de 32 años originaria de Caibarién en la provincia de Villa Clara.

Pérez viaja junto con su hijo y una sobrina. Su esposo, de nombre Ernesto, le envió el dinero para realizar la travesía. "Un coyote cobra 32.000 dólares por llevarnos a la frontera, si tuviera ese dinero no se lo regalaría, prefiero ir por lo legal", relata la experiencia de un sobrino, que fue deportado en septiembre del 2021. "Esta persona (el pollero) recibió el dinero y los abandonó en un hotel con papeles falsos. Migración lo detuvo y lo devolvió".

La cubana descartó el recurrir a una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) luego de que un abogado le pidió 2.000 dólares por realizar el trámite. "Eso es gratis", le dijo una compatriota que encontró en el Parque Bicentenario. "Para el trámite había una cola enorme como las de Cuba. Atienden a 40, pero no es seguro que la den".

La Comar registró hasta el mes de abril 40.026 solicitudes de refugio, de ellas 29.139 se presentaron en las dos delegaciones que se encuentran en el estado de Chiapas. De esta cifra, en total, 8.845 cubanos han recurrido a esta vía para poder permanecer en México y seguir su camino hacía la frontera con Estados Unidos.

Un 'coyote' cobra 32.000 dólares por llevarnos a la frontera, si tuviera ese dinero no se lo regalaría, prefiero ir por lo legal"

Jorge Luis Cruz es otro de los cubanos que se encuentra en Tapachula. Se unió a la caravana que la semana pasada buscó salir del estado, pero Migración los retornó y a él junto con otros 35 migrantes los mantuvieron detenidos tres días. "No te dejan salir, no te dan papeles y nos tienen atorados", cuenta. "Los que no tenemos dinero somos los que estamos acá, los que pagan pasan pronto".

Cerca de 200 migrantes de una nueva caravana bloquearon este martes los cuatro carriles de una carretera que se ubica en el ejido Álvaro Obregón e impidieron el paso de transportistas y unidades de carga. Las personas originarias de Cuba, Venezuela, Haití y Guatemala exigen la entrega de visas humanitarias.

Una representación de Migración llegó hasta el lugar y le ofreció negociar la entrega y trasladarlos a Tapachula. Los manifestantes se negaron, argumentando que cuando son regresados, separan a las familias.

La protesta ocurre tras la gira del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por Centroamérica y Cuba, donde abordó la migración con sus homólogos.

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México entre octubre de 2020 y el 30 de septiembre pasado.

Pero México también ha afrontado críticas por el despliegue de más de 20.000 efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera norte y sur para retener a los migrantes, de los que deportó a más de 114.000 en el 2021.

