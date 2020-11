El exilio cubano apoya al Movimiento San Isidro en una protesta en Miami

(EFE).- Decenas de manifestantes exigieron la noche del sábado en Miami la libertad del rapero cubano Denis Solís, condenado en la Isla a ocho meses de cárcel por un supuesto delito de desacato, en una protesta también en apoyo a los jóvenes artistas del Movimiento San Isidro (MSI) que terminó con la detención del influencer cubano Alexander Otaola, organizador de la protesta, más tarde liberado.

Los manifestantes se congregaron frente al icónico restaurante Versailles, de la Calle Ocho, con girasoles en las manos, banderas cubanas y estadounidenses y camiseta con las siglas MSI.

Entre las personas que exigieron la libertad del rapero y disidente cubano, condenado a ocho meses de prisión por "desacato", estaban el activista Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia; los comisionados Joe Carollo y Manolo Reyes; varios influencers de las redes sociales; la líder de Cuba Decide, Rosa María Payá, y el grafitero conocido como El Sexto, reportó la televisión local AméricaTevé.

Según declaró a EFE este domingo Ramón Saúl Sánchez, el origen de un "altercado" con la Policía fue que el expresentador de la televisión cubana Edmundo García, partidario del Gobierno comunista de Cuba, se presentó allí en horas de la tarde "para provocar".

"Ese fue el motivo del altercado, él va a ofender siempre al exilio cubano", dijo el líder del Movimiento Democracia.

"Hicimos una cadena humana exigiendo la liberación sin cargos de Otaola y otros detenidos; entre nosotros y la Policía siempre ha habido mucho respeto", afirmó.

Poco tiempo después, el concejal Esteban Bovo anunció en Twitter la liberación del influencer. "Miami apoya al pueblo cubano que exige la #libertad!", escribió el concejal.

Los presentes en ese sitio histórico, donde habitualmente se congrega el exilio cubano en Miami, gritaron consignas a favor del MSI y de los artistas e intelectuales en Cuba que protestan contra el régimen de la Isla y exigen la libertad de Solís

Igualmente, pidieron el cese al acoso al artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y la profesora de arte Anamely Ramos, así como de los integrantes del MSI.

Sánchez indicó que las protestas continuarían el domingo en el Versailles.

Dos miembros del Movimiento Democracia en La Habana, Lourdes Esquivel y José Díaz Silva, continúan "rodeados" sin poder salir de su casa, denunció.

Agentes de seguridad cubanos desalojaron el pasado jueves por la fuerza al grupo de catorce disidentes del MSI, cinco de ellos en huelga de hambre, que se atrincheraban en una casa en La Habana exigiendo la excarcelación de Solís.

La protesta de exiliados cubanos en Miami ocurrió horas después de una inédita protesta pacífica de más de doce horas frente al Ministerio de Cultura en La Habana, donde unos 300 artistas e intelectuales cubanos esperan abrir un canal de diálogo con el Gobierno cubano, al que exigen el cese de la censura y la represión.

La concentración -histórica en un país que prohíbe de facto las manifestaciones no oficiales - comenzó con una veintena de personas en torno al mediodía del viernes y culminó en la madrugada del sábado con centenares de manifestantes, que celebraron un preacuerdo en el que el Ejecutivo se compromete a dialogar.

A través de una transmisión en vivo publicada en Facebook en la madrugada del sábado, Otaola aseguró que desde "la ciudad del sol" también los cubanos van a apoyar a los miembros del MSI.

El popular presentador del programa en internet Hola Ota-Ola! hizo un llamado a los cubanos en el exilio a participar en una vigilia este domingo 29 de noviembre, en la iglesia de San Judas Tadeo, en el barrio de Brickell, en Miami, a las 6:00 de la tarde.

Otaola pidió "a los chicos que están en La Habana" que "no se conformen con unas exigencias en una página web" y que no abandonen las calles pues no hay nada más auténtico que eso, según expuso.

"No pierdan el impulso, mañana saldrán las amas de casa que van a pedir que quiten las tiendas de moneda libremente convertible", instó el presentador.

