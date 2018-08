Mujica espera que el atentado contra Maduro "no desate una caza de brujas"

(EFE).- El expresidente de Uruguay José Mujica dijo este lunes, en entrevista con Efe, que espera que el presunto atentado que sufrió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el sábado en Caracas "no desate una caza de brujas".

El intento de asesinato denunciado por Maduro, y efectuado mediante drones que trasladaban explosivos, ocurrió mientras pronunciaba un discurso por el 81º aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),

Mujica señaló que actualmente se está en "una época muy moderna" donde no es de extrañar que los drones se puedan usar con estos fines.

"Espero que no desate una caza de brujas y que no prospere ese tipo de cosas que en el fondo no resuelven nada los problemas que tenemos, los agrava", subrayó el exmandatario y actual senador uruguayo.

Según explicó este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ya han sido identificados todos los autores materiales del atentado que Maduro dijo sufrir"

Según explicó este lunes el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ya han sido identificados todos los autores materiales del atentado que Maduro dijo sufrir y del que responsabiliza al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Por otro lado, Mujica afirmó que está preocupado por el momento que viven tanto América Latina como el mundo occidental y le atribuyó la principal responsabilidad al problema de fondo que es la economía trasnacional, "que tiene una tasa de crecimiento que el conjunto de la gente no lo puede medir".

"Mientras que el patrimonio de la economía corporativa crece por encima o casi colindante al 18-20 %, la economía de la clase media con suerte crece al 2 % y se siente como un desasosiego y se le echa la responsabilidad al mundo de abajo no al mundo de arriba", concluyó.

El expresidente contó también que dejará en los próximos días su escaño en el Parlamento porque quiere tomarse una licencia antes de morirse, dada su avanzada edad.

"Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante", subrayó Mujica.

Se espera que el próximo 14 de agosto Mujica renuncie a su condición de senador y se tome un tiempo para descansar pensando en retomar la actividad política de cara a las próximas elecciones

El exmandatario uruguayo fue elegido para el Senado tras ser presidente del país entre 2010 y 2015, y desde que asumió su escaño en el actual periodo legislativo se especulaba con una posible salida antes de tiempo.

En concreto, se espera que el próximo 14 de agosto Mujica renuncie a su condición de senador y se tome un tiempo para descansar pensando en retomar la actividad política de cara a las próximas elecciones.

Si bien ya descartó en reiteradas ocasiones la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de octubre de 2019, Mujica sueña con poder despedirse del Parlamento uruguayo como diputado.

En este sentido el expresidente garantizó que si puede intentará llegar a diputado, pero que lo tienen que permitir sus compañeros del Movimiento de Participación Popular (MPP), partido que integra la coalición de izquierdas oficialista, el Frente Amplio (FA).

El expresidente uruguayo manifiesta que le preocupa ver a una sociedad donde "tienen más prestigio las Fuerzas Armadas que el Parlamento"

"No siempre es fácil porque existe una cosa parecida a la democracia y a veces las mayorías mandan", bromeó Mujica.

Asimismo, señaló que está conforme con el legado que deja en el MPP y aseguró que contribuyó para "abrir una puerta" y que lo que se haga a partir de ahora es responsabilidad de las próximas generaciones.

Por otro lado, consideró que "el bicho humano" es el único que tropieza varias veces con la misma piedra y apuntó que le preocupa ver a una sociedad donde "tienen más prestigio las Fuerzas Armadas que el Parlamento".

"Es como si los Parlamentos tuvieran importancia cuando los perdemos, pero, mientras tanto, como es el cuartito del fondo donde todos van a llorar y buscar consuelo, la gente no le da importancia y me duele mucho que tengan tan poca memoria, pero así es la vida", concluyó.

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.