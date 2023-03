ONG y defensores de DD HH señalan a las autoridades mexicanas por el incendio que dejó 38 muertos

(EFE).- Varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos lamentaron este martes el incendio en la estación fronteriza de Ciudad Juárez que acabó con la vida de 38 migrantes, según el recuento definitivo, y señalaron al Estado como responsable de las muertes, al considerar que se encontraban bajo su responsabilidad.

"Es muy difícil explicar cómo mueren 38 personas en un incendio en un centro de detención migratoria sin que haya una gran negligencia criminal por parte de las autoridades mexicanas", dijo Tyler Mattiace, investigador de Human Rights Watch (HRW) México en declaraciones a EFE.

Por ello, Mattiace instó a que se lleve a cabo una investigación criminal para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios y oficiales que se encontraban en el centro custodiando a los migrantes.

Más dura aún fue Amnistía Internacional (AI) que dijo que el incendio fatal "es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos".

"Las estaciones migratorias no son 'albergues', sino centros de detención, y las personas no están 'alojadas' ahí, sino privadas de su libertad"

"Estos devastadores hechos dan cuenta de un sistema de control migratorio verdaderamente inhumano. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en un comunicado.

Además, consideró, como "sumamente insensible y ofensivo" que tanto el presidente López Obrador en su conferencia de prensa mañanera, como el Instituto Nacional de Migración en un comunicado oficial, "hayan insistido en utilizar eufemismos para restarle gravedad a los hechos ocurridos y culpabilizar a las personas migrantes de los hechos".

"Las estaciones migratorias no son 'albergues', sino centros de detención, y las personas no están 'alojadas' ahí, sino privadas de su libertad", expuso Guevara Rosas.

En su rueda de prensa diaria, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, responsabilizó a los migrantes al asegurar que el incendio se inició cuando, al enterarse de que iban a ser deportados, incendiaron varias colchonetas.

Además, se refirió al lugar de los hechos como un albergue de migrantes, cuando en realidad se sucedió en un centro migratorio del Estado.

"Las personas migrantes estaba privadas de su libertad por autoridades y por tanto el Estado es garante de su vida. Esto no se diluye señalando que estaban 'retenidos' en un 'área de aseguramiento temporal' ni insistiendo en que 'protestaban'", denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su cuenta de Twitter.

En la misma línea, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas señaló en un comunicado que las instalaciones estaban custodiadas por autoridades migratorias y pidieron que se realice "una investigación exhaustiva que deduzca responsabilidades".

Marcelo Ebrard informó de que los responsables directos de los hechos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no precisó el número ni la identidad de implicados

La ONG International Comitee Rescue (IRC) definió la noticia como "devastadora" y exhortó a garantizar de manera urgente "sistemas para brindar seguridad a las personas que necesitan protección internacional".

En tanto, el opositor Partido Acción Nacional (PAN) fue más allá y demandó la renuncia del canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comisionado del INM, Francisco Garduño, por lo que consideraron un "crimen de Estado".

Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) subrayó que la "irresponsabilidad e ineficiencia del Gobierno sigue costando vidas" y exigió que se depuren a quienes por acción u omisión resulten responsables.

Este martes, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, informó de que los responsables directos de los hechos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no precisó el número ni la identidad de implicados.



Por la mañana, la FGR indicó en un comunicado que los migrantes identificados eran 1 colombiano, 1 ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 13 venezolanos, aunque sin precisar entre fallecidos y heridos.

En la noche, cientos de migrantes se manifestaron y exigieron justicia a las afueras del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros protestaron de manera pacífica y llevaron a cabo una vigilia de oración.



Al acto acudió el sacerdote católico Javier Calvillo, responsable del albergue Casa del Migrante en Ciudad Juárez, quien calificó el fatal incendio como una tragedia.



"Esto es una tragedia, la pérdida de una o 50 vidas es una crisis. Ya veíamos venir esto, vimos todo lo que ha pasado con ellos, los comentarios de servidores públicos como el alcalde, que dijo que estaba perdiendo la paciencia por la presencia de venezolanos", expuso a EFE.





"Ya veíamos venir esto, vimos todo lo que ha pasado con ellos, los comentarios de servidores públicos como el alcalde, que dijo que estaba perdiendo la paciencia por la presencia de venezolanos"

Señaló que hace unos años a Ciudad Juárez, como ciudad, le decían que era el asesino de mujeres por la crisis de feminicidios y ahora "es el asesino de migrantes y es lamentable que suceda esto y porque por esto nos damos a conocer internacionalmente".



El migrante venezolano Antonio Torres dijo a EFE que el mensaje que se da es que las autoridades migratorias mexicanas maltratan a los extranjeros indocumentados. "No queremos que sigan pasando estos hechos, los agentes de migración nos maltratan en México, venimos aquí y tampoco nos protegen", acusó.



Agregó que él estuvo hace siete días en el Instituto Nacional de Migración (INM) "hay mucha corrupción, ya que les cobran 20 dólares si dejan entrar una cajetilla de cigarros u otros artículos. Incluso duran días para poder hablar con sus seres queridos. Somos migrantes no delincuentes".



Otro de los indocumentados que asistió a la protesta fue el venezolano Marlin Villalobos, quien contó a EFE que los migrantes que fallecieron, como muchos otros, llegaron a México "buscando un mejor futuro para su familia y mira como terminaron".



Expuso que ante tragedias de este tipo "no nos sentimos protegidos por las autoridades, donde estamos nos corren. Pedimos a las autoridades que se pongan las manos en el corazón, merecemos respeto y dignidad".



Durante la manifestación se encendieron velas y, junto con el sacerdote Calvillo, los migrantes rezaron oraciones por los que perdieron la vida, se colocó una ofrenda floral y alrededor había pancartas con mensajes como "No más políticas inhumanas", "El problema es que hay más xenófobos que migrantes" y "No se debe criminalizar a los migrantes".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.