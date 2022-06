La ONU pide a Cuba “sancionar a los responsables de abusos contra niños" el 11J

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas urge al Estado cubano a revisar las penas impuestas a menores "declarados culpables por ejercer su derecho a libertad de reunión pacífica en el contexto de las protestas de julio de 2021". Es una de las conclusiones del informe periódico que lleva a cabo este organismo, con sede en Ginebra, y que fue emitido este jueves.

En el documento, de 14 páginas, la ONU expresa su preocupación en varios aspectos a partir de las manifestaciones del 11J, que vuelven a mencionarse en el apartado de violaciones de derechos y torturas. Aunque el comité considera que, en términos generales, Cuba no tiene problemas de este tipo, "está muy preocupado por las denuncias recibidas sobre abusos y malos tratos durante las detenciones de niños, niñas y adolescentes ocurridas como consecuencia de las protestas de 2021". Por este motivo, el informe insta no solo a investigarlas, sino también a "identificar, enjuiciar y sancionar a los responsables (...) y ofrecer reparación" a las víctimas.

La libertad de asociación y reunión pacífica preocupa también a la ONU, que considera que los derechos de los menores activistas políticos o hijos de estos están fuertemente restringidos

La libertad de asociación y reunión pacífica preocupa también a la ONU, que considera que los derechos de los menores activistas políticos o hijos de estos están fuertemente restringidos. Además, centrándose de nuevo en el 11j, destaca que algunos, "de tan solo 13 años, fueron detenidos violentamente, sustraídos de sus casas durante la noche sin que sus familias fueran informadas de su paradero, retenidos incomunicados y trasladados a diferentes instalaciones para ser interrogados durante largas horas, después de participar en las protestas. Algunos de ellos, subraya, siguen privados de libertad y preocupa en el comité el "enjuiciamiento penal" de estos menores de 18 años, varios de ellos condenados a entre cinco y 15 años de privación de libertad por ejercer sus derechos pacíficamente.

Por todo ello, se insta al Gobierno a poner fin a las restricciones arbitrarias y la criminalización de los derechos de reunión, además de adoptar medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza y permita que los menores puedan asociarse libremente.

El Comité considera positivo que la edad de responsabilidad penal sea 16 años y no menos, como ocurre en algunos países, pero esto no evita que recomiende poner fin a las detenciones preventivas de menores, reduzca su plazo y establezca un mejor sistema de acceso a la Justicia, que debe tener apego a la norma. También exhortan a que se agilice el sistema penal para menores, de modo que se revisen y concluyan "rápidamente las apelaciones, en particular las de vigilancia y reclusión" vinculadas al 11J.

Más allá de la represión de las protestas, que constituyen la gran novedad del informe de este período, el documento se entretiene en algunas otras cuestiones. Una de ellas está vinculada a las separaciones forzosas de la familia debido a las "misiones internacionales".

En el texto se pide que, para eliminar los obstáculos a la reunificación familiar, se modifique el artículo 135 del Código Penal que prevé penas de entre tres y ocho años de prisión para "el funcionario o empleado público encargado de cumplir alguna misión en otro país que la abandone o, cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese, se niegue".

La ONU advierte de que empieza a ser muy preocupante la alta y creciente tasa de deficiencia de hierro, así como el sobrepeso y la obesidad infantil, atribuidos a una mala alimentación y exceso de azúcares

Además, y resulta sintomático, la ONU se muestra preocupada por los "efectos negativos" de los niños cuyas madres han sido privadas de libertad e insta al Gobierno a buscar alternativas de internamiento para embarazadas y madres de niños.

En otro orden de cosas, destaca la preocupación del Comité por los problemas de nutrición de los menores cubanos. En medio de una terrible escasez de productos alimenticios de todo tipo, que van desde las proteínas de origen animal a las grasas de los lácteos, se extienden a frutas y viandas y comienzan a afectar incluso al grano, tradicionalmente empleado para saciar, la ONU advierte de que, a pesar de las positivas políticas de estado en salud infantil, empieza a ser muy preocupante la alta y creciente tasa de deficiencia de hierro, así como el sobrepeso y la obesidad infantil, atribuidos a una mala alimentación y exceso de azúcares.

En ese mismo apartado, se elogian los programas de salud materno infantil (Pami), pero se insta a reforzar la prevención de muertes perinatales y a abordar "con prontitud la escasez de suministros médicos y de personal para atender a los niños pacientes".

En los dos últimos años, Cuba ha empeorado en estos indicadores, en los que ha influido parcialmente la pandemia, pero también el abandono de los programas por falta de financiación y fuga de médicos que afecta al país. De este modo, y aunque la Isla mantiene buenas tasas en relación al continente, algunas provincias tienen datos de mortalidad infantil más elevados que algunos países globalmente peores, como México o El Salvador. Ciego de Ávila, en concreto, es la peor, con una tasa de 13,8 bebés fallecidos por cada mil nacimientos en 2021, casi el doble que la media de la Isla, con 7,6 por cada mil.

