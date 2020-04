Obama apoya la candidatura de Biden en un intento por unir a los demócratas

(EFE).- El expresidente de EE UU Barack Obama expresó este martes su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente Joe Biden, en un gesto para unir a los demócratas de cara al enfrentamiento con el actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

En un video, Obama enmarcó su decisión dentro de la crisis del coronavirus en EE UU, donde las autoridades locales, especialmente los gobernadores, han tomado la iniciativa en medidas de confinamiento frente al mensaje en ocasiones caótico de la Casa Blanca.

"Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro Gobierno nacional", dijo Obama.

"El tipo de liderazgo que se guía por el conocimiento y la experiencia; honestidad y humildad; empatía y gracia: ese tipo de liderazgo no solo pertenece a nuestros parlamentos estatales y a nuestros alcaldes, pertenece a la Casa Blanca", subrayó.

"Y -continuó- es por eso que estoy tan orgulloso de respaldar a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos".

El video de Obama, que fue presidente de EE UU entre 2009 y 2017, dura unos 12 minutos y fue filmado en la vivienda de la familia en el barrio de Kalorama, en Washington DC.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX