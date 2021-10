Pagos a Podemos a través de Cuba y una mina de oro en Venezuela para Rodríguez Zapatero

El ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, detenido en septiembre en Madrid y pendiente de extradición a EE UU, ha asegurado a la Justicia española que entregará pruebas de las dos últimas acusaciones que ha realizado contra el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el partido Podemos. El ex jefe de la contrainteligencia chavista afirma tener testigos y documentos de ambas cosas, aunque aún no ha entregado nada.

El diario español El Confidencial adelantó el pasado sábado que Carvajal contó al juez que Zapatero posee una mina de oro en Venezuela y que está realizando gestiones en Caracas para recabar los documentos que acreditarían esa acusación.

El ex jefe de Gobierno, preguntado por el asunto este fin de semana, cuando asistía al 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español en Valencia, se limitó a contestar: "Surrealista, surrealista total"

El ex jefe de Gobierno, preguntado por el asunto este fin de semana, cuando asistía al 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español en Valencia, se limitó a contestar: "Surrealista, surrealista total". Mientras, el Partido Popular, actualmente en la oposición, ha pedido explicaciones también al presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez. "Queremos que Zapatero dé explicaciones urgentes. La mejor solución, hoy que está a la derecha de Sánchez, sería que los dos salieran a dar una rueda de prensa", dijo su portavoz este sábado.

Carvajal, que tiene pendiente una orden de extradición a EE UU para ser juzgado por narcotráfico, entregó este viernes una nueva tanda de documentos a la Audiencia Nacional española como parte de la investigación sobre terrorismo internacional con la que colabora de manera voluntaria desde septiembre.

Estos documentos se refieren a los contratos del despacho del ex juez Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana Pdvsa, e incluyen otros archivos que reflejarían pagos de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a algunos de los fundadores de Podemos, que forma parte de la coalición actualmente en el poder en España.

Además, según el español OKDiario, Carvajal ha vinculado ahora a La Habana con una presunta financiación ilegal del partido Podemos, mientras sus denuncias anteriores parecían más dirigidas hacia algunos de los que posteriormente crearon esa formación de izquierda. Según el general, un informante suyo recogía personalmente dinero en la Embajada cubana en Venezuela y lo llevaba a la Cancillería, donde Williams Amaro, secretario de Nicolás Maduro, lo enviaba por valija diplomática a la sede diplomática en Madrid.

Allí, siguiendo su relato, lo recogía Ramón Gordils, viceministro de Cooperación Económica de Venezuela y presidente del Banco de Comercio Exterior (Bancoex), y se lo entregaba en efectivo a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos.

Carvajal defiende que Gordils viajó por última vez a Madrid con un pago de este tipo en un vuelo de principios de julio de 2017. Según el diario español, la fecha es relevante porque podría ser un delito si se hubieran realizado estos depósitos después de 2015, cuando se modificó la ley de financiación de partidos en España y quedó prohibida la "financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

De prosperar esta denuncia, sería una más de las múltiples ocasiones que el partido ha sido investigado por presunta financiación ilegal desde Venezuela, aunque hasta ahora no se ha podido acreditar y las denuncias han sido archivadas.

Según el general, un informante suyo recogía personalmente dinero en la Embajada cubana en Venezuela y lo llevaba a la Cancillería, donde Williams Amaro, secretario de Nicolás Maduro, lo enviaba por valija diplomática a la sede diplomática en Madrid

El ex jefe de la inteligencia chavista asegura que aportará pruebas de ambos casos. "He pedido a mis abogados contactar con ellos [presuntos testigos en Venezuela] mientras estoy en prisión para preguntarles si estarían dispuestos a dar fe de su testimonio y algunos han respondido sí estar de acuerdo a declarar ante un juez", afirmó según la prensa española.

Carvajal está actualmente en prisión tras la negativa de la Justicia a concederle la libertad provisional con medidas cautelares, al considerar que hay un "elevado" riesgo de fuga, por los antecedentes que tiene de haber huido ya durante casi dos años.

La Audiencia Nacional y el Gobierno español dieron luz verde en 2020 a su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición fue suspendida momentáneamente por una confusión, al creerse que su solicitud de asilo de 2019 estaba sin respuesta.

Aunque finalmente la petición sí estaba resuelta y era negativa, Carvajal decidió "colaborar" con la Justicia española ofreciendo las declaraciones que se están conociendo en estas últimas semanas, así como aportando documentación. El Pollo sostiene que toda esta cooperación no podría realizarse si es extraditado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.