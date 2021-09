El Parlamento Europeo condena por aplastante mayoría la violencia y represión del 11J

El Parlamento Europeo aprobó una resolución este jueves en la que se condena, en los términos más enérgicos, la violencia extrema y represión contra manifestantes tras protestas del 11J en Cuba, se lamenta la pérdida de vidas y se envian condolencias a familiares de los afectados.

El punto 1 de la resolución que recoge lo anterior, obtuvo 640 votos a favor, 37 en contra y 9 nulos, lo que implica casi la totalidad de la Cámara, incluidos partidos de izquierda. Solo el grupo Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica, formado por partidos comunistas (39 escaños) se opuso mayoritariamente.

"Pedimos a las autoridades respetar los derechos humanos y las libertades universales, liberar a los presos detenidos de manera arbitraria e implicarse en un diálogo inclusivo sobre las reivindicaciones de sus ciudadanos"

"Pedimos a las autoridades respetar los derechos humanos y las libertades universales, liberar a los presos detenidos de manera arbitraria e implicarse en un diálogo inclusivo sobre las reivindicaciones de sus ciudadanos", declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en el Parlamento.

La política sueca se pronunció en ese sentido durante el debate celebrado hoy en el pleno de la Eurocámara, en el que sustituía al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.

El Gobierno cubano se manifestó en contra de esta sesión el pasado lunes.

Johansson recordó que la UE está "preparada para apoyar todos los esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el contexto del" acuerdo de diálogo político y cooperación, en vigor desde hace más de tres años.

"Es nuestra creencia que necesitamos seguir hablando los unos con los otros", señaló. Johansson subrayó que las protestas de julio "con la participación de miles, fueron las mayores vistas en Cuba durante más de veinticinco años".

"Reflejan reivindicaciones legítimas sobre la falta de alimentos, medicinas, agua y energía", dijo, y también mencionó el impacto de la pandemia en la economía y agregó que las protestas tenían, igualmente, "una dimensión política".

Desde el Partido Popular, el eurodiputado Leopoldo López Gil señaló que la resolución que se vota hoy pide activar el artículo 85 del acuerdo de diálogo político y cooperación, que permite reunir a los representantes cubanos y comunitarios cuando una de las partes considere que la otra ha incumplido el convenio.

López Gil también defendió que el Consejo (los países) sancione a "los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos".

El socialista español Javi López instó a Cuba a respetar el derecho de los manifestantes "a expresar su opinión" y reclamó a las autoridades "que se escuchen sus legítimas demandas".

"Hemos tenido casos de países con decenas de muertos, casos de países con decenas de ojos perdidos. Este parlamento no ha querido ni hablar de ello", criticó

Sin embargo, también pidió a la Eurocámara ser "coherente y proporcional" cuando habla sobre la situación de los derechos en diferentes puntos del mundo. "Hemos tenido casos de países con decenas de muertos, casos de países con decenas de ojos perdidos. Este parlamento no ha querido ni hablar de ello", criticó.

La vicepresidenta de la Eurocámara y miembro checa del grupo liberal Renovar Europa Dita Charanzová aseguró que los cubanos "tienen todo el derecho a manifestarse pacíficamente, pero (...) el régimen los ha atacado, detenido y maltratado".

Opinó que "es hora de suspender" el acuerdo de diálogo político y cooperación, y pidió aplicar sanciones contra los responsables de violaciones de derechos humanos.

El representante del Partido Comunista de España fue el único que no solo no condenó los hechos, sino que clamó contra el "bloqueo" estadounidense, unas palabras que fueron contestadas por varios eurodiputados, en particular por el representante democristiano.

Los grupos socialistas y de izquierda verde también se pronunciaron en contra de la represión, la prohibición de las protestas y el decreto-ley 35.

Mientras tanto, organizaciones como Cuban Prisoners Defenders (CPD) o el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han celebrado la resolución.

"Siempre hemos sostenido en PD que Cuba no es de izquierdas", aseveró CPD en un comunicado público, "y la izquierda europea ya no sólo lo sabe; ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no puede decir, nunca más, que condenar sus violaciones sistemáticas de derechos humanos es algo del 'imperio', de la 'derecha', o de 'Miami'".

"Los socialdemócratas se han abstenido de votar en contra mayoritariamente, e incluso muchos a favor". señaló a este diario Javier Larrondo, presidente de esa ONG con sede en Madrid. "Se han condenado como trabajo forzado las misiones médicas, 11 mil presos por predelictiva, desaparecidos y un largo etcétera de violaciones sistémicas", detalla, lo cual es "un gran paso para la restauración de la verdad de las víctimas de la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba".

El OCDH, por su parte, ha aplaudido que el Parlamento Europeo se haya posicionado a favor de algo que este movimiento ha pedido "insistentemente": aplicar sanciones contra "individuos e instituciones que diseñan y ejecutan la represión contra la población civil en Cuba".

"Después de las históricas protestas populares del 11 de julio pasado, es éticamente ineludible la adopción de medidas que impidan a los represores el acceso a los países miembros de la UE, así como la congelación de sus posibles bienes en la zona comunitaria", reclamó el director del Observatorio, Alejandro González Raga, en un comunicado.

Así, ha llamado al bloque comunitario a "pasar de las palabras a los hechos", de tal forma que se tomen medidas "contra la impunidad" al tiempo que se busca "promover cambios estructurales" en la isla. En este sentido, le preocupa el "énfasis" de los socialistas para "facilitar el acceso del régimen cubano a la financiación, por medio del Banco Europeo de Inversiones".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.