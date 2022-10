En diez días, la Patrulla Fronteriza de EE UU puso bajo custodia a 117 cubanos

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en coordinación con oficiales del condado de Florida detuvo a 10 balseros que lograron llegar este lunes a Marathon. Los cubanos señalaron a las autoridades que la embarcación en que viajaban "se hundió cerca de la costa, pero pudieron nadar hasta la orilla", según señaló el oficial en jefe del sector Miami, Walter Slosar.

En los primeros diez días de octubre, la Patrulla Fronteriza ha puesto bajo custodia a 117 balseros. Estos cubanos tienen la opción de solicitar asilo, lo cual implica demostrar ante un oficial o juez que tienen temor de regresar a su país, pero si no logran convencer con sus argumentos serán repatriados a la Isla.

El viernes pasado tocó tierra un grupo de 21 balseros, que llegó al parque estatal Fort Zachary en una embarcación rústica a la que le adaptaron el motor de un vehículo. Los migrantes, cuatro mujeres y 17 hombres, fueron detenidos y conducidos al Krome Detention Center de Miami para su procesamiento.

Slosar advirtió que las autoridades estadounidenses aumentaron los controles de vigilancia a lo largo de la primera costa de Florida para evitar la imigración ilegal.

A los recorridos terrestres se agregaron sobrevuelos del avión Clearwater C-130 perteneciente a la estación aérea de la Guardia Costera, lo que permitió ubicar varias balsas con cubanos en alta mar. La información recabada ha permitido interceptar a 232 balseros desde el 1 de octubre, fecha en que inició el año fiscal.

Este domingo fueron retornados a la Isla 58 cubanos a bordo del buque Richard Snyder. Estos balseros fueron interceptados en Cayos Marquesas y en el Parque Nacional Tortugas Secas. El teniente Caleigh Cobb advirtió a los migrantes de la vigilancia que realizan en cuadrillas, por lo que los instó a "elegir una ruta segura y legal".

#Breaking @USCG Cutter Raymond Evans' crew repatriated 174 Cubans to #Cuba Fri., Sat.



"Our crews are out in full force to save lives & encourage safe, legal migration in the Caribbean Sea." - LCDR Stiehl. #DontTakeToTheSea



Read for📸📽️: https://t.co/dvS91bktWQ @USEmbCuba pic.twitter.com/iYreQsLJPf