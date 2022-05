La Patrulla Fronteriza de EE UU detiene a 58 balseros cubanos en los Cayos de Florida

Los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron este fin de semana a 58 balseros cubanos, según dio a conocer en sus redes sociales el oficial Walter N. Slosar. Los migrantes fueron ubicados como parte de "seis eventos de contrabando marítimo en los Cayos de Florida".

Slosar indicó que "desde el 1 de octubre, los agentes han respondido a 104 eventos de contrabando marítimo que han tocado tierra en Florida". El éxodo de cubanos se ha incrementado en los últimos meses.

Este lunes, la Guardia Costera repatrió a 61 cubanos a la Isla que fueron interceptados entre miércoles y vienes de la semana pasada cerca de Cayo Hueso.

"Si no fuera por nuestros cúteres y aviones que patrullan estas aguas, los resultados de esos viajes podrían haber sido muy diferentes", dijo en un comunicado el teniente Connor Ives, oficial de seguridad del Distrito Siete de la Guardia Costera. "No hay mayor misión que salvaguardar vidas en el mar".

#Breaking @USCG Cutter William Flores repatriated 61 Cubans to #Cuba, Monday.



"If not for our cutters and aircraft patrolling these waters the outcomes of those voyages may have been far different." - Lt. Ives. #DontTakeToTheSea



