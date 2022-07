La Patrulla Fronteriza de EE UU pone bajo custodia a 44 cubanos y repatría a otros 83

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos puso bajo custodia a 32 cubanos que llegaron en los últimos dos días a Florida. Este domingo fueron detenidos 17 balseros tras tocar tierra en Big Pine Key. Según informó en sus redes sociales el oficial Walter Slosar, las personas se encuentran bien.

El grupo de balseros se suma a los 15 que llegaron a un islote deshabitado cercano a la isla estadounidense de Cayo Hueso. El oficial Walter Slosar indicó que "el grupo quedó varado y fue rescatado", aunque no ofreció detalles ni datos sobre el tiempo que llevaban en el lugar.

Horas antes, en la misma zona, una patrulla de la Guardia Costera se hizo cargo de 12 balseros que fueron ayudados por la tripulación del crucero Sunrise de la compañía Carnival. En algunos canales de televisión de Miami se difundieron vídeos, que fueron grabados por la tripulación, del apoyo que recibieron los migrantes.

Las imágenes captadas desde la cubierta muestran una pequeña barca con cuatro remos situada cerca del crucero. Sus ocupantes saludan con las manos a los pasajeros y estos les responden con gritos. Un portavoz de Carnival indicó al canal televisivo Local 10 de Miami que avisaron a la Guardia Costera para que los recogiera.

Los intentos de ciudadanos cubanos por llegar a EE UU tanto por tierra como por mar se han incrementado de manera significativa desde 2021.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el actual año fiscal, más de 3.400 que viajaron por mar han sido detenidos. Por tierra la cantidad es muy superior: más de 140.000 desde octubre a abril, según datos oficiales.

Esta sábado también se informó de la de deportación de 83 cubanos a bordó del buque Charles Sexton. Según informó la Guardia Costera estadounidense, los balseros fueron el resultado de varias intercepciones en el estrecho de Florida y las aguas circundantes a la Isla.

"Navegar por los mares en una embarcación que no está en condiciones de navegar es peligroso y podría provocar la pérdida de vidas", advirtió en un comunicado el teniente Connor Ives. "Nuestras tripulaciones patrullan diligentemente la región para evitar que las personas pierdan la vida en estos peligrosos intentos", subrayó el oficial.

A @WPLGLocal10 viewer cruising on the @CarnivalCruise Sunrise sent us this video from the ship as it came to the aid of 12 men stranded in a small boat south of Key West yesterday. The men, believed to be Cuban migrants, were later turned over to @USCGSoutheast. pic.twitter.com/2Rd0Uh7wID