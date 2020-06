Pionyang aboga por "romper" con Seúl y lo amenaza con emprender acciones

(EFE).- Corea del Norte envió hoy un mensaje amenazante a Corea del Sur, contra la que advirtió de que emprenderá acciones por sus "traiciones" y "herir el prestigio" del líder norcoreano, Kim Jong-un, según un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA. "Creo que ya es hora de romper con las autoridades surcoreanas. Pronto llevaremos a cabo nuestra siguiente acción", dijo en el texto Kim Yo-jong, hermana menor del líder norcoreano y recién nombrada vicedirectora del Departamento del Frente Unido, poderoso órgano del partido único de ese país que gestiona relaciones con el Sur.

Kim afirmó que, haciendo uso de la autoridad recibida del líder, ha dado "instrucciones a los sectores del departamento encargados de las relaciones con los enemigos que lleven a cabo con decisión la próxima acción", sobre la que no facilitó más detalles. "El derecho de tomar la próxima acción contra el enemigo se confiará al Estado Mayor de nuestro ejército", dijo la funcionaria, que manifestó su convencimiento de que el ejército de su país "decidirá algo para calmar el resentimiento de nuestro pueblo". "Si las autoridades surcoreanas tienen ahora la capacidad y el coraje para llevar a cabo inmediatamente aquello que no han podido hacer en los últimos dos años, ¿por qué las relaciones Norte-Sur siguen estancadas como ahora?", se pregunta Kim, quien asegura que Pionyang no puede seguir confiando en Seúl.

El comunicado de Kim Yo-jong se produjo cinco días después de que el régimen norcoreano anunciara su decisión de interrumpir sus líneas de comunicación con Corea del Sur como aparente respuesta por el envío de planfletos al Norte por parte de activistas contrarios al régimen y que ha tocado todavía más sus ya tensas relaciones.

El mensaje dirigido a Seúl se produce, además, un día después de que Pionyang dijera que reforzará su programa nuclear con ánimo disuasorio en respuesta a lo que considera promesas incumplidas por parte de Estados Unidos tras dos años de negociaciones infructuosas sobre para lograr precisamente la desnuclearización norcoreana.

