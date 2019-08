Policías asaltan a migrantes cubanos en un hotel de la frontera mexicana con EE UU

(EFE).- Un grupo de 17 migrantes cubanos fue asaltado por policías mexicanos en el hotel donde se hospedaban en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos, según declaraciones y vídeos a los que tuvo acceso este diario.

A los cubanos, que se encuentran en Ciudad Juárez para pedir asilo en Estados Unidos, y al encargado del hotel los policías estatales de Chihuahua, estado del norte de México, los despojaron de más de 2.000 dólares, entre dinero y bienes.

El comisionado estatal de seguridad de Chihuahua, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reprochó el comportamiento de los policías y dijo a Efe que quedó desconcertado cuando vio los vídeos del robo. "No va a quedar impune, no lo vamos a tolerar. Vamos a dar un castigo ejemplar a esos pseudopolicías", declaró.

Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que la acción de los policías estatales es "totalmente reprochable en el marco legal, actuaremos inmediatamente".

En los vídeos de las cámaras de seguridad del hotel se observa que los policías intentaron apagarlas y que les pidieron a los cubanos documentos migratorios, algo que también es ilegal, y que solo pueden hacer las autoridades mexicanas de Migración.

El comisionado dijo que los policías ya han sido localizados y aseguradas las unidades policiales que usaban. "Van a acabar en la cárcel. La política del gobernador Javier Corral es la de proteger a los migrantes, no lo vamos a tolerar", apuntó.

Los policías, cinco hombres y una mujer, que acudieron en las unidades 049 y 012, tumbaron las puertas de las habitaciones este domingo, cuando muchos de los migrantes descansaban de sus arduas jornadas de trabajo en la construcción.

Los agentes cortaron el teléfono. desconectaron el internet del hotel e intentaron apagar las cámaras. Al recepcionista, que luego denunció los hechos en la Fiscalía General del Estado, le quitaron su teléfono móvil y tomaron sus contactos.

Los migrantes declararon que los policías se enfrentaron al encargado del hotel, que se negaba a dar los números de sus habitaciones, y que a ellos los amenazaron con matarlos o plantarles evidencias de drogas y deportarlos a Cuba si no les entregaban el dinero.

"Entraron policías pidiendo documentos migratorios y me dijeron que me iban a llevar deportado a Cuba y que la única forma de que no me llevaran era si les daba 6.000 pesos. Al ver que tenía 800 dólares para pagar un abogado, me robaron todo el dinero", dijo Francisco, un migrante cubano que lleva seis meses a la espera de ingresar a Estados Unidos.

"Estábamos durmiendo, pensé que me iban a violar, a matar, llegaron de malas formas, me preguntaron que para cuándo era mi cita en la Corte", dice Isairis, una cubana que lleva cinco meses en la ciudad fronteriza y este miércoles está citada para comparecer ante una corte judicial de El Paso (Texas, EE UU).

Más de 17.000 migrantes, el 80% cubanos, esperan su trámite de asilo en Estados Unidos en Ciudad Juárez, población que en los últimos meses se encuentra en una difícil situación para atender sus necesidades.

Rescatan a 50 migrantes centroamericanos secuestrados en noreste de México.

La Policía Federal de México liberó a 50 migrantes centroamericanos secuestrados en un domicilio del norteño estado de Nuevo León, gracias a una petición de apoyo del vicecónsul guatemalteco tras recibir alerta de sus familias en Estados Unidos, informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En el domicilio, se liberaron 45 hondureños, dos salvadoreños y tres guatemaltecos; en el grupo hay 14 menores de edad, indicó la Secretaría en un comunicado de prensa.

El vicecónsul de Guatemala en Nuevo León mantuvo comunicación con familiares en Estados Unidos de tres guatemaltecos que estaban entre los migrantes secuestrados y por quienes sus captores exigían el pago de un rescate, y solicitó apoyo a las autoridades, indicó la Secretaría.

Tras de recibir la denuncia del diplomático, se hizo trabajo de inteligencia para ubicar el domicilio en Guadalupe, municipio de Nuevo León, y se desplegó al sitio a un grupo especializado, con el objetivo de privilegiar la seguridad de los migrantes.

La policía mexicana les dio auxilio a los migrantes en manejo de crisis y le informó al Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía General de la República (FGR) “con el fin de brindar asistencia consular y dar seguimiento a las investigaciones que correspondan”.

En la frontera sur de México con Guatemala, el Instituto Nacional de Migración (INM) acusó a migrantes africanos y haitianos de impedir el funcionamiento normal de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula

En la frontera sur de México con Guatemala, el Instituto Nacional de Migración acusó a migrantes africanos y haitianos de impedir el funcionamiento normal de la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, tras las denuncia de que la policía arremetió contra ellos para intentar desalojarlos de los alrededores del lugar.

“Personas extranjeras de África, Haití y de otras nacionalidades han impedido el funcionamiento normal de la Estación Migratoria Siglo XXI”, donde hay alrededor de 900 personas, entre ellas menores de edad, señaló el INM en un boletín de prensa.

Los migrantes extranjeros han bloqueado la entrada a la Estación Migratoria “sin permitir la entrada al personal” y con ello han provocado la interrupción de servicios de alimentación, limpieza, médico y asistencia, sostuvo Migración.

Confirmó que la entrada de las instalaciones fue despejada por la Guardia Nacional de México y la Policía Federal tanto en apoyo de su personal como para permitir la salida de varios autobuses con migrantes que han solicitado el retorno asistido a sus países.

De acuerdo con el Movimiento Migrante Mesoamericano, la Policía Federal mexicana y el Ejército Mexicano arremetieron contra migrantes africanos y haitanos que protestaban pacíficamente en las afueras de la “cárcel migratoria” con las manos arriba.

