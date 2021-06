Protestas contra la "dictadura" palestina después de la muerte de un disidente

(EFE).- Refugiado en casa de unos familiares en el sur de Hebrón tras recibir amenazas de muerte, el disidente palestino Nizar Banat despertó el pasado 24 de junio recibiendo golpes y ataques de gas pimienta por fuerzas vinculadas a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), entidad a la que acusó repetidamente de corrupción y abuso de poder.



Según la versión de la familia, una veintena de agentes de las fuerzas especiales de la ANP vestidos de civil irrumpieron en la vivienda y tres cabecillas entraron en la habitación en la que dormía, lo molieron a palos con porras metálicas y se lo llevaron a rastras a un centro de detención para ser interrogado. Agonizante, estuvo allí solo unos minutos antes de ser trasladado a un hospital.



"Cuarenta minutos después de que se lo llevaran nos enteramos de que estaba muerto", relata a Efe su sobrino, Mohamed Banat, que compartía habitación con Nizar en el momento de la brutal paliza previa a su detención.





La muerte del disidente palestino, que se postuló como candidato independiente a las elecciones convocadas para mayo, ha encendido un insólito movimiento de protestas en toda Cisjordania

La muerte del disidente palestino, que se postuló como candidato independiente a las elecciones convocadas para mayo y luego suspendidas por el presidente Mahmud Abás, ha encendido un insólito movimiento de protestas en toda Cisjordania ocupada que reclama su renuncia a gritos de "Vete Abás" y "El pueblo quiere la caída del régimen".



Nizar Banat, que dejó con 42 años una esposa y cuatro hijos -incluida una bebé de un mes-, era periodista y artista pero desde hace una década se implicó en el activismo político para denunciar los excesos y corruptelas de la ANP, controlada históricamente por el partido nacionalista palestino Fatah, liderado por Abás.



"Su muerte es dolor, es herida y es miedo. Lo han matado para silenciar su voz y sembrar temor en la sociedad", lamentó su padre en una entrevista con Efe en Dura, un pequeño pueblo al sur de Hebrón donde vivía su hijo y donde fue enterrado en una multitudinaria despedida el pasado viernes.



A la espera de conocerse los resultados de la autopsia, la familia acusa directamente de su "asesinato" a la ANP, creen que fue planificado y reclaman una investigación independiente porque desconfían de la versión oficial.



"Lo mataron porque con sus vídeos en las redes sociales, Nizar estaba entrando en las casas y en los corazones de todos los palestinos de Cisjordania, Gaza, Jerusalén, los palestinos del 48 (minoría árabe de Israel) y todos los árabes", aseguró a Efe Ghassan Banat, hermano mayor de Nizar.





Su hermano apunta a la connivencia entre la ANP e Israel para arrestar a Nizar, ya que la casa en la que se escondía las últimas semanas se encuentra en la conocida como zona C

Su hermano apunta a la connivencia entre la ANP e Israel para arrestar a Nizar, ya que la casa en la que se escondía las últimas semanas se encuentra en la conocida como zona C, controlada administrativa y militarmente por Israel, por lo que opina que se permitió la entrada de las fuerzas de seguridad palestinas en un área donde no operan.



La muerte de Banat ha exacerbado un enfado social con el liderazgo palestino que en durante cuatro días consecutivos tomó las calles de varias ciudades de Cisjordania, como Hebrón, Ramala o Belén, en protestas que han sido duramente reprimidas por uniformados y por "matones" a sueldo vestidos de civil al servicio de Fatah.



Durante la última protesta del domingo, la más violenta, no solo agredieron a los participantes, sino que confiscaron teléfonos para adueñarse de datos y fotos personales que están utilizando para chantajear e intimidar públicamente a los manifestantes, especialmente a mujeres jóvenes con imágenes comprometedoras, algo especialmente sensible en una sociedad conservadora como la palestina.



El clima de intimidación también se ha reflejado en una marcha ese mismo domingo en la que milicianos de Fatah salieron fuertemente armados con fusiles a las calles de Hebrón y dispararon al aire en una demostración de fuerza para contrarrestar la movilización popular en contra de la ANP y Abás.



Para muchos palestinos, el caso de Nizar marca un punto de inflexión que ha llegado a reclamar la caída del régimen y la dimisión de Abás -de 85 años y que no renueva su liderazgo desde 2005- con el popular cántico de la Primavera Árabe de 2011 en un inusual movimiento contestatario en Palestina.





"Siempre tengo miedo, no me siento seguro y estoy paranoico, pero esto no va a impedir que siga alzando la voz"

Según Isa Amro, esta muerte es "una ejecución extrajudicial". Este conocido activista de Hebrón fue también detenido por la ANP a principios de la semana en la que murió Nizar por denunciar en redes sociales la corrupción y la impunidad del estamento político, después de haber sido acosado y de sufrir ataques como Nizar.



"Siempre tengo miedo, no me siento seguro y estoy paranoico, pero esto no va a impedir que siga alzando la voz", declara a Efe Amro, que denunció una campaña de hostigamiento contra la disidencia con "amenazas no sólo de las fuerzas de seguridad sino también de simpatizantes de Abás hacia el entorno cercano de los activistas".



Los negocios de familiares de Amro han sufrido disparos con balas de goma, del mismo modo que la casa de Nizar en Dura fue atacada a principios de mayo con balas, granadas paralizantes y gases lacrimógenos, por lo que optó por refugiarse en una segunda vivienda.



Amro cree que ha llegado el momento de reformar la ANP y apela a la responsabilidad de la comunidad internacional para cortar los fondos a lo que considera que se ha convertido en "una dictadura".



________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.