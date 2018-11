Puerta a puerta, el último intento por movilizar el voto latino en EE UU

(EFE).- Puerta a puerta, recorriendo las calles de Virginia y escuchando las preocupaciones de aquellos ciudadanos que no se sienten llamados al voto en las elecciones legislativas de hoy es como un grupo de voluntarios anima a sus vecinos a participar en estos comicios.



A falta de unas horas para que los centros de votación abran sus puertas, los miembros de "CASA in Action", una organización electoral que lucha por los derechos de los inmigrantes, se reúnen en una cafetería para distribuirse las zonas y formar equipos antes de llamar timbre a timbre.



"¡Sí se puede!", corean en grupo. Su intención es que la comunidad de inmigrantes y latinos ejerza su derecho al sufragio, pero también pretenden evitar que la candidata republicana Barbara Comstock sea reelegida para la Cámara de Representantes en el X Distrito de Virginia para el Congreso.





"La democracia solo funciona si los ciudadanos están informados y la participación es elevada, pero las campañas se centran en comunicar a la gente que ya sabe y tiene decidido a quién votar, hay tasas de participación muy bajas en EE UU", explica a Efe la joven Alison Domonoske, voluntaria de "CASA in Action".



Domonoske es ciudadana estadounidense, puede votar y se siente "privilegiada", por ello quiere animar a que otros compatriotas a que participen y defiendan sus derechos.



"Si la gente como yo, que tenemos privilegios, somos conscientes de la difícil situación que viven muchas personas, ellas deben conocer las herramientas que poseen", comenta antes de criticar el papel de la actual representante republicana, ya que considera que "ha puesto en peligro a muchos inmigrantes y salvadoreños".



Comstock, recuerda la voluntaria, apoyó la supresión de amparo migratorio que supone el programa Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), fundamental para muchos habitantes en una de las zonas con mayor concentración de salvadoreños del país.





Pero en la jornada de ayer estos voluntarios han decidido dejar de lado proclamas políticas y centrarse en invitar a votar a todo aquel que tenga derecho, incluso en mostrar, si hace falta, la ruta más corta a su centro de vocación.



"Hay que enseñar a la gente que también tiene poder, votar es lo mínimo que uno puede hacer para participar en la comunidad", declara el estadounidense de origen salvadoreño Ruben Chavez, mientras busca bajo la lluvia el próximo número de puerta al que llamar.



"Veo a muchas personas animadas, llevamos meses haciendo campaña y cada vez que llamo a un timbre me responden que tienen decidido votar e irán con su familia", señala Chavez, quien no se atreve a asegurarlo pero cree que muchos van a acudir a las urnas por primera vez.



A Chavez le acompaña Francisco Lasso, de Ecuador y que no tiene aún derecho a sufragar, pero ni esta circunstancia ni el clima lluvioso y gris que pinta el norte de Virginia le han frenado en su motivación para lograr que el Congreso de EE UU "represente mejor la diversidad y las necesidades de todos los ciudadanos".





Ambos han dedicado el día a formular una sencilla pregunta: "¿Tiene usted decidido votar mañana?" y, ante una respuesta negativa, recordar que, según su registro, el interlocutor tiene derecho a hacerlo y cuales pueden ser sus inquietudes.



"Muchos se interesan y alegran de que nos preocupemos, el otro día una mujer me regaló unos chiles de su jardín después de conversar brevemente de política con ella", recuerda con ilusión Chavez.



Las encuestas pronostican un aumento del voto general en estas elecciones legislativas, especialmente entre los jóvenes y la comunidad latina, grupos que tradicionalmente se han mostrado más apáticos a participar en los comicios.



"Algo está cambiando desde 2016, la elección de Trump y las políticas de su Administración están provocando que muchas personas sean conscientes de que pueden perder sus derechos y quieran participar en política", argumenta otra voluntaria, Anika Rahman, que anima a los demás a ejercer el derecho a votar.

