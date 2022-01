Putin conversó con Díaz-Canel sobre la "asociación estratégica en todas las áreas sin excepción"

(EFE).- Rusia reforzará su cooperación estratégica con Cuba, Venezuela y Nicaragua en "todos los ámbitos", declaró este miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, durante una intervención en el Parlamento ruso.

"En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, tenemos unas relaciones muy estrechas y una cooperación estratégica en todos los ámbitos: en la economía, la cultura, la educación y la cooperación técnico-militar", dijo el jefe de la diplomacia rusa.

Lavrov señaló que durante unas recientes conversaciones con los líderes de los tres países el presidente ruso, Vladímir Putin, acordó reforzar aún más los lazos con Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Hace dos semanas, el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, no descartó ni confirmó un eventual despliegue de infraestructura militar rusa en Cuba y Venezuela.

"Durante unas recientes conversaciones telefónicas entre el presidente Putin y sus colegas de estos tres Estados amigos cercanos a nosotros, se estudiaron las formas para profundizar nuestra asociación estratégica en todas las áreas sin excepción", indicó hoy Lavrov.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantuvo el pasado jueves una llamada telefónica con su homólogo ruso en la que le transmitió su rechazo "a las campañas de provocaciones y manipulaciones contra Rusia", según detalló la Cancillería del país caribeño.

Con el líder cubano, Miguel Díaz-Canel, Putin conversó el lunes, en medio del aumento de las tensiones con Estados Unidos. Los mandatarios abordaron la cooperación bilateral, incluida la ayuda en la lucha contra el covid-19 que Moscú presta a La Habana.

Este martes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó que Putin y Díaz-Canel hablaran del aumento de la cooperación técnico-militar y el establecimiento de bases rusas en la Isla.

Lavrov ha lanzado nuevas advertencias a Occidente asegurando que no se quedará de "brazos cruzados" ante sus acciones. Esta es una semana clave para evitar una mayor escalada en la tensión por Ucrania, en la que Moscú espera una respuesta "constructiva" a sus propuestas para crear un nuevo modelo de seguridad en Europa.



Lavrov aseguró que Moscú no dudará en tomar "medidas de respuesta" si Occidente trata de evitar una respuesta concreta a las demandas rusas a través de "discusiones interminables". "Si no hay una respuesta constructiva, y Occidente continúa su 'curso agresivo', tal y como dijo el presidente (Vladímir Putin), tomaremos las respectivas medidas de respuesta", agregó, sin revelar cuáles.



Putin dijo previamente que Rusia tomaría las medidas "técnico-militares necesarias" en caso de una negativa de Occidente para abordar la seguridad en Europa con énfasis en las demandas rusas sobre la no ampliación de la OTAN hacia sus fronteras.





El ministro de Exteriores ruso precisó este miércoles que ahora "todo depende del contenido de la repuesta, que se espera esta semana". "Vamos a preparar, junto con nuestros colegas de otros departamentos, unas propuestas para el presidente acerca de los futuros pasos a tomar", explicó Lavrov.



Ante una posible petición de Washington de no hacer pública la respuesta a las demandas rusas, Lavrov señaló que si Moscú recibe esa solicitud, la va a respetar.



A la vez, agregó que "la esencia" y el "contenido de la reacción" de EE UU a las propuestas rusas se dará a conocer de otras formas para que la sociedad rusa y la de otros países "esté informada". "Estoy convencido de que lo podremos hacer", aseveró.



El Departamento de Estado de EE UU afirmó este martes que "no habrá sorpresas" en la respuesta a las garantías de seguridad exigidas por Moscú, que será enviada esta semana y está siendo coordinada con la OTAN, Kiev y los socios europeos.



"No solo les hemos informado de lo que habrá en esa respuesta, sino que hemos pedido explícitamente sus comentarios e incorporado esos comentarios. Así que no habrá sorpresas para la OTAN. No habrá sorpresas para los socios europeos. No habrá sorpresas para Ucrania", dijo el portavoz de Exteriores de EE UU, Ned Price.



Según Lavrov, Occidente instiga a Ucrania a cometer provocaciones contra Rusia en un intento de contener a Moscú. "En los últimos tiempos, EE UU y sus aliados europeos, que olvidaron completamente la cultura de la diplomacia, han duplicado sus esfuerzos para la contención de Moscú", denunció.



En este sentido, agregó, "basta ver la realización de maniobras cada vez más provocadoras junto a nuestras fronteras, la atracción a la órbita de la OTAN del régimen de Kiev, los suministros de armas, y cómo lo incitan a efectuar provocaciones directas contra la Federación de Rusia".



Según Dmitri Súslov, experto del Centro de Estudios Internacionales y Europeos de Rusia, EEUU optará por el mantener el diálogo con Rusia sin cumplir sus exigencias clave, como la no extensión de la Alianza Atlántica y el cese de sus actividades en el espacio postsoviético.



"Estados Unidos está interesado en el diálogo (con Rusia), está interesado en evitar una mayor escalada en Europa", dijo Suslov a Efe.



A la vez, en lo que respecta al contenido de la respuesta a Moscú, opinó que "EE UU tratará de dirigir sus esfuerzos diplomáticos hacia temas de control de armamento y la implementación de los acuerdos de Minsk" sobre el arreglo en el este de Ucrania.



"En lugar de renunciar a la política de ampliación de la OTAN, tratarán de comenzar con Rusia unas negociaciones activas sobre misiles de corto y mediano alcance, reglas para las maniobras militares, mecanismos para evitar situaciones de conflicto entre Rusia y la Alianza, control de armamento convencional en Europa y también ofrecerán un diálogo sobre la implementación de los acuerdos de Minsk en su versión actual y sin revisión", pronosticó el analista.



Según él, Washington espera que ese cambio de agenda de las negociaciones permita evitar una escalada sin tener que hacer concesiones a Rusia acerca de asuntos clave.



"Creo que Rusia no lo aceptará y seguirá con sus esfuerzos para no permitir la ampliación de la OTAN, manteniendo la presión militar (en la frontera con Ucrania), pero sin cruzar líneas rojas", concluyó.

