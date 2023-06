Putin reaparece en un videomensaje tras el motín de Wagner

(EFE).- El Kremlin publicó este lunes el video de un mensaje del presidente Vladímir Putin a un foro industrial, dos días después de que se abortara una rebelión armada de los mercenarios de Wagner, aunque se desconoce si estas imágenes fueron grabadas días atrás.

El mandatario suele dejar grabado este tipo de saludos a participantes de foros y conferencias, al igual que hace incluso con discursos que dirige a la nación.

En las imágenes, Putin lleva aparentemente la misma corbata de color burdeos y el mismo traje que en un videomensaje publicado por el Kremlin la medianoche del pasado día 24 con motivo del Día de la Juventud, fecha del motín protagonizado por el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, contra la cúpula militar rusa.

Ya el domingo el periodista ruso Pavel Zarubin publicó un vídeo de una entrevista suya con el mandatario para el programa de televisión Moscú. Kremlin. Putin, en el que el mandatario aparece con la misma corbata, un programa que se graba previamente y se difunde el fin de semana.

En esa entrevista Putin calificó la operación militar rusa en Ucrania como su máxima prioridad, a la que se dedica desde que se levanta hasta que se acuesta.

El 24 de junio por la mañana el presidente ruso, con una corbata más oscura, se dirigió a la nación para calificar de traidores a los sublevados y prometer que serán castigados.

Tras llegar el Kremlin a un acuerdo con Wagner con la mediación del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en principio serán anulados los cargos penales por organización y participación en rebelión armada, y Prigozhin enviado al exilio.

Desde entonces no ha vuelto a hablar de la rebelión armada.

Por otra parte, Rusia investiga si los servicios de inteligencia de Occidente estuvieron implicados en la rebelión del grupo de mercenarios rusos Wagner, según declaró este lunes el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov.

Lavrov dijo al canal de televisión RT que Rusia tiene "estructuras con este fin y les aseguro que ya se dedican a eso".

El jefe de la diplomacia rusa añadió al respecto que los servicios de inteligencia estadounidense esperaban que el motín tuviese éxito.

"Vi cómo informaban de los sucesos en Rusia. En particular la CNN, si mal no recuerdo, informó que la inteligencia estadounidense sabía con varios días de antelación de los preparativos del motín, pero decidió no comentarlo a nadie, por lo visto con la esperanza de que la rebelión tuviera éxito", dijo.

Sin embargo, comentó que este domingo la embajadora de EE UU, Lynne Tracy, "transmitió señales" a los representantes rusos "que radicaban ante todo, en que Estados Unidos no está implicado en esto (la rebelión), que confiaba en que las armas nucleares estuvieran bien y que los diplomáticos estadounidenses no se vieran afectados".

Además, señaló que la embajadora estadounidense "subrayó de modo especial que EE UU parte del hecho de que todo lo sucedido es un asunto interno de Rusia".

Lavrov recordó que EE UU siempre reacciona de modos muy diferentes ante los intentos de rebeliones en terceros países, en dependencia de quién está en el poder y quién trata de dar el golpe de Estado, y se refirió en particular lo ocurrido en Ucrania en 2014.

"Las provocaciones sangrientas contra agentes del orden desarmados, el golpe de estado contra el presidente legítimo pocas horas después de que se firmara un acuerdo apoyado por la UE para solucionar el conflicto. EE UU no protestó contra esta revuelta, al igual que sus aliados europeos", aseveró.

Sin embargo, denunció que Occidente calificó de intentona golpista las protestas pacíficas de Moldavia contra la presidenta europeísta Maia Sandu, en las que participaron miles de personas.

"Donde a Occidente le interesa conservar las autoridades que abrigaron, no puede haber protestas por definición, pero donde las autoridades no responden a los intereses hegemónicos sino a los intereses nacionales del país y el pueblo, lanzan cualquier tipo de escoria en contra de ellas", dijo.

Según Lavrov, "esas son las reglas estadounidenses, en mundo al estilo norteamericano, tal y como lo quieren ver y como lo quiere fortalecer".

Por el contrario, indicó, a raíz de los sucesos del 24 de junio muchos diplomáticos llamaron al Ministerio de Exteriores ruso "con mensajes de solidaridad, apoyo y seguridad en que la situación se mantendrá bajo control, que retornará al cauce constitucional".

"Yo también sostuve varias conversaciones telefónicas por iniciativa de mis colegas extranjeros. Muchos de ellos (...) pedían que no hiciéramos públicas estas llamadas, por ello tratamos de no hacerlo, respetamos sus solicitudes", aseguró.

