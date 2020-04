Recuperado de covid-19, el alcalde de Miami dona plasma a paciente grave

(EFE).- El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, que estuvo enfermo de covid-19 y se recuperó, se convirtió en el primer donante en Florida de plasma sanguíneo de un convaleciente de la enfermedad, para ayudar a un enfermo con el único método que hasta ahora "puede funcionar".

Un comunicado de prensa de la oficina del alcalde da cuenta este viernes de que la donación se usará en el tratamiento a un paciente gravemente enfermo en un hospital del estado.



"Tengo la responsabilidad moral de hacer esto. Mi donación de plasma tiene el potencial de ayudar a un paciente con coronavirus a recuperarse", dijo Suárez en el comunicado.

El alcalde, una de las primeras personas en el condado Miami-Dade en ser confirmadas de contagio del nuevo coronavirus, advirtió que con está acción hace una "llamada de atención" a otros que han logrado recuperarse.



"Quiero que esto sea una llamada a la acción para que otras personas que se hayan recuperado del coronavirus sigan mis pasos y descubran si son elegibles para ser donantes de plasma para que juntos podamos ayudar a más personas que sufren de coronavirus", agregó.



Suárez, de 42 años, se aisló voluntariamente en su casa hace unas semanas después de que un miembro del equipo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que recientemente visitó Florida y estuvo cerca de él, dio positivo.



Suárez, quien terminó la cuarentena el martes, se recuperó completamente después de ser diagnosticado con el virus, confirmó el comunicado.



La donación del alcalde se produce días después de que la organización sin ánimo de lucro OneBlood anunciara que comenzaría a recolectar plasma de personas que se han recuperado de covid-19.



Los donantes, no obstante, deben cumplir con los requisitos de la federal Administración de Drogas y Alimentos.



La terapia con plasma de pacientes recuperados de covid-19 es la "única" opción disponible actualmente para enfrentar la pandemia en EE UU mientras se desarrolla una vacuna o medicamento, dijo a Efe este miércoles Arturo Casadevall, médico inmunólogo de la Universidad Johns Hopkins.



"Es lo único que tenemos en este momento que tiene buenas posibilidades de funcionar", expresó en una entrevista telefónica Casadevall, presidente del Departamento de Microbiología Molecular e Inmunología de ese centro docente.

El experto en salud pública manifestó que el plasma es la opción que está "disponible de inmediato", aunque aclaró que en las próximas semanas puede haber otras alternativas.

El número de casos confirmados de covid-19 en Florida (EE UU) aumentó a 10.268 de los cuales 170 han resultado hasta ahora fatales, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado, donde por primera vez desde este viernes rige el confinamiento obligatorio en todo el territorio.



Las cifras difundidas este viernes por la tarde muestran que todos los indicadores del avance de la enfermedad siguen creciendo.



El jueves cerró con 9.008 casos confirmados, 1.260 menos que el cierre de hoy.



Las muertes han pasado de 144 a 170 y las hospitalizaciones de 1.167 a 1.334, según el Departamento de Salud.



Los condados de Miami-Dade, con 3.364 casos, y Broward, con 1.598, ambos vecinos y en el sureste del estado, son los más afectados por la pandemia.



Francis Suárez pidió en las últimas horas al presidente Donald Trump que se suspendan todos los vuelos internacionales y nacionales a Miami desde lugares muy afectados por la enfermedad para frenar su avance.



En Miami, como en otras ciudades de Florida, ya estaba en vigor el confinamiento obligatorio antes de que el gobernador Ron DeSantis ordenara la entrada en vigor de esa medida en todo el estado.

También rige un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, pero en el resto del día las personas pueden salir de sus casas a proveerse de servicios y productos básicos en los negocios esenciales, los únicos abiertos, a trabajar en determinados sectores y a hacer ejercicio sin limitaciones de tiempo.



El gobernador ha recibido numerosas críticas por no haber ordenado antes que todos los floridanos permanezcan en sus casas. En su descargo, dijo que lo hacía para no paralizar totalmente la economía del estado, ya que hay condados donde la incidencia del covid-19 está siendo menor.



Aun así, las solicitudes de desempleo en Florida se triplicaron a 227.000 la semana pasada.



Según el informe de hoy del Departamento de Salud de Florida, el coronavirus no ha hecho aparición en los condados Dixie, Gilchrist, Hamilton, Jefferson, Lafayette y Taylor y en otros los casos no superan los 10.



La orden del gobernador permite actividades como asistir a lugares de culto religioso, visitar a parientes y amigos y salir a navegar, medida muy criticada por quienes defienden que la situación actual es consecuencia de la falta de medidas tempranas.



Con cerca de 250.000 contagios y más de 6.000 fallecidos por la enfermedad COVID-19 en Estados Unidos, el Gobierno recomendó este viernes taparse la cara en público para evitar contagios de coronavirus, aunque el presidente, Donald Trump, dijo que él no seguirá esa sugerencia.

