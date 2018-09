Rescatan a cuatro balseros cubanos en alta mar

Un crucero de la compañía Norwegian Cruise Line rescató y entregó este domingo a las autoridades a cuatro balseros cubanos, según confirmó un portavoz de la empresa a 14ymedio.



Tras partir de Miami, y a unas 40 millas de Cayo Hueso, el crucero encontró a cuatro personas en peligro que "fueron llevadas de forma segura y de inmediato a la instalación médica del barco para su evaluación y fueron provistos de ropa y alimentos".

La Autoridad Marítima de las Bahamas y la Guardia Costera fueron informadas por el capitán del buque, quien recibió instrucciones de desembarcar a las personas rescatadas en su primera escala en la Costa Maya, poniéndolas así a disposición de las autoridades mexicanas.

"Estamos muy orgullosos de nuestro equipo por ejecutar un rescate exitoso de estas personas", afirma el portavoz de Norwegian Cruise Line.



Tras el fin de la política pies secos/pies mojados en 2017, que permitía a los cubanos que llegaran a la costa de Estados Unidos residir legalmente en el país con medidas de protección, el número de personas que se lanzan al mar huyendo de Cuba ha disminuído drásticamente.

I am currently on Norwegian Getaway and some passengers noticed a flash in the middle of the ocean . They then told the cruise workers and they stopped and it turned out to be four people from cuba which they rescued . Other videos coming now @OfficialJoelF pic.twitter.com/nc6XeaQis5