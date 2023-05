Ron DeSantis presenta su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024 en EE UU

(EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, hizo oficial este miércoles su candidatura en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, según informan medios estadounidenses.

De acuerdo a la cadena Fox News, DeSantis, de 44 años, ingresó la documentación requerida ante la Comisión Federal de Elecciones, horas antes de una conversación que mantendrá con el empresario Elon Musk y que se emitirá esta tarde por Twitter.

El gobernador de Florida es el sexto que concurre a las primarias republicanas, después del expresidente Donald Trump (2017-2021), el primero en formalizar su aspiración, y la exembajadora de EE UU ante la ONU Nikki Haley.

Además de ellos, han anunciado que competirán en el proceso de primarias el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson, el empresario Vivek Ramaswamy y el senador afroamericano Tim Scott.

El anuncio supone formalizar lo que se rumoreaba desde hace tiempo, en especial desde que seis meses atrás ganara la reelección con abrumadora holgura, casi 20 puntos porcentuales de diferencia, y su nombre adquiriera relevancia nacional entre los conservadores estadounidenses.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg