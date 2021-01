Rusia rechaza las críticas de EE UU y la Unión Europea por la detención de Navalni

(EFE).- Rusia ha rechazado este lunes las críticas recibidas desde Occidente por la detención del opositor ruso Alexéi Navalni, detenido al llegar a Rusia en un vuelo procedente de Alemania. Tanto el Gobierno de Estados Unidos como el asesor de seguridad nacional del presidente electo de EE UU, Joe Biden, exigieron este domingo su liberación inmediata.



"El señor Navalni debería ser liberado inmediatamente, y los responsables del inadmisible ataque contra su vida deben rendir cuentas", escribió Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.



"Los ataques del Kremlin al señor Navalni no solo son una violación de derechos humanos, sino una afrenta al pueblo ruso, que quiere que se escuchen sus voces", añadió Sullivan.



Unas horas después, el secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Mike Pompeo, se pronunció también sobre el caso y condenó "rotundamente la decisión de Rusia" de arrestar a Navalni, "el último en una serie de intentos de silenciarle a él y a otras figuras de la oposición".





"Alexéi Navalni no es el problema. Exigimos su liberación inmediata e incondicional", dijo Pompeo en un comunicado

El titular de Exteriores, que abandonará su cargo en menos de tres días, subrayó que "los líderes políticos seguros de sí mismos no temen a las voces que compiten con ellos" ni "detienen injustamente a opositores", y urgió al Kremlin a permitir que "todos los partidos y candidatos" que quieran competir en el proceso electoral puedan hacerlo.

La misma reacción se ha producido en la UE, donde el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidieron también la liberación inmediata del opositor ruso, tras una "inaceptable" detención que el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, consideró una "ofensa" a la comunidad internacional y a Europa.

"La detención de Alexéi Navalni a su llegada a Moscú es inaceptable. Pido a las autoridades rusas que lo liberen inmediatamente", escribió en su cuenta en Twitter Michel, que como presidente del Consejo representa a los gobiernos de los Veintisiete.



También en su cuenta en la misma red social, Borrell subrayó que "las autoridades rusas deben respetar a Alexéi Navalni y liberarlo inmediatamente", ya que para el jefe de la diplomacia europea "la politización del poder judicial es inaceptable".



El arresto de Navalny es "una ofensa a la comunidad internacional, a Europa que ayudó a salvar su vida", añadió también en Twiter el presidente del Parlamento Europeo. Sassoli aludió así a los cinco meses que el líder opositor ruso pasó en Alemania para recuperarse de un envenenamiento con un agente tóxico militar, que le mantuvo un mes en coma y del que responsabilizó directamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin.





El presidente de la Eurocámara se sumó a la petición de liberación "inmediata" del político, de 44 años y principal opositor del mandatario ruso, y manifestó su disposición a "invitarlo" de nuevo al PE, que en septiembre pasado solicitó una investigación internacional en la que participen la UE, la ONU, el Consejo de Europa, sus aliados y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre el caso del envenenamiento del opositor ruso.



En una comparecencia telemática ante la Eurocámara a finales de noviembre pasado, Navalni reclamó a Bruselas que incluya al círculo de Putin entre las personas sancionadas por su envenenamiento.



La UE aprobó en octubre pasado imponer sanciones por el caso Navalni a seis destacados miembros de la Administración rusa, a la que se considera responsable de su intento de "asesinato" con el agente neurotóxico de la familia del Novichok, entre los que se encuentra el jefe de los servicios secretos.



Los dirigentes de Polonia y de los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia) pidieron a la UE que actúe y que adopte "medidas restrictivas" contra Rusia. La mayoría de los países miembro de los Veintisiete han mostrado la misma postura, así como Reino Unido y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional (AI), que ya lo considera "preso de conciencia".

Mientras, este lunes uno de los abogados de Navalni denunció que la policía no le permite el acceso a su cliente. "A mí, abogado de defensor con poder notarial, no me permiten acceder a él (a Navalni); dicen que está durmiendo. Desde luego, no hacen ninguna referencia a la ley", escribió en su cuenta de Twitter el letrado Viacheslav Guimadi.

Agregó que el líder opositor se encuentra en las dependencias del departamento Nº 2 del Ministerio del Interior de Jimki, ciudad satélite de Moscú, próxima al aeropuerto internacional de Sheremétievo, donde fue detenido.

El político opositor, de 44 años, fue interceptado por agentes de la policía en el control de pasaportes e impidieron que le acompañara su abogado, según la imágenes emitidas en directo por varios medios digitales.

Navalni regresó anoche a Rusia después de casi cinco meses de tratamiento médico y rehabilitación en Alemania debido al envenenamiento con una sustancia tóxica militar del que fue víctima en Siberia y del que responsabiliza directamente al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Su detención, según el Servicio Federal Penitenciario de Rusia, que libró la orden de busca y captura, se debió al incumplimiento por Navalni de las condiciones de una pena de cárcel suspendida de 3,5 años dictada contra él en 2014.

"A Alexéi intentaron matarlo. No pudieron y ahora tratan de encarcelarlo por una condena que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró ilegal", escribió en Twitter la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh.

Rusia sostuvo hoy que las críticas de Occidente "buscan desviar la atención" de los problemas internos y de la "crisis del modelo liberal".

"Por supuesto, ahora vemos cómo se aferraron ayer a la noticia del regreso de Navalni a la Federación Rusa y cómo la recibieron con alegría, porque les permite por lo visto a los políticos occidentales pensar que pueden distraer la atención de la profundísima crisis en que se encuentra el modelo liberal de desarrollo", dijo el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

