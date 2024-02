En El Salvador, Bukele asegura haber ganado las elecciones "con más del 85% de los votos"

(agencias) -El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este domingo haber ganado las elecciones presidenciales y legislativas del país "con más del 85% de los votos", poco después de haber denunciado el cierre de los colegios electorales sin permitir votar a los ciudadanos que aún se encontraban haciendo cola. Este porcentaje coincide con el proyectado por la firma demoscópica Cid Gallup, según una encuesta realizada a pie de urna en unos 300 centros de votación y con unas 20.000 personas.

"De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección Presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo. Nos vemos a las 21.00 horas (hora local) frente al Palacio Nacional. Dios bendiga a El Salvador", ha publicado Bukele en su cuenta de la red social X.

Según los datos provisionales publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en base al 31,49% del escrutinio, Bukele cuenta con más 1.295.000 de votos (en torno al 76% de apoyo), lo que supone una ventaja abismal respecto la segunda fuerza, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que cuenta con poco más de 110.000 votos (un 6,5%).

Bukele ejerció su derecho al voto este domingo apenas hora y media antes de la hora prevista para el cierre de urnas en una jornada que se desarrolló dentro de un ambiente de normalidad, aunque con algunos retrasos en la apertura de algunos centros de votación.

A media jornada de los comicios, representantes de los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN,izquierda) denunciaron "anomalías" en la integración de las juntas receptoras de votos.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció al menos 110 agresiones a la prensa, una cifra superior incluso a la registrada en un solo año por este gremio.

Al cierre del horario oficial de votación, Bukele se quejó de que nuemrosos salvadoreños residentes en el extranjero no puderon sufragar porque cerraron los colegios electorales, a pesar de que numerosas personas aguardaban en las filas. "Este es un delito en nuestro país y los responsables deberán ser procesados", advirtió.

El ente electoral no se ha pronunciado respecto al adelanto de los datos dados a conocer por Bukele ni por la conferencia que dio el mandatario en medio del silencio electoral.

En su discurso, en el Centro Histórico de San Salvador, Bukele dirigió un mensaje de rechazo a sus críticos, entre los que señaló gobiernos, organismos internacionales y la prensa.

"El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios"

"El Salvador abre las puertas de par en par para los ciudadanos de todos los países del mundo. Queremos que vengan, que nos visiten, que nos conozcan. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Y no es simplemente porque tenemos ese derecho, que lo tenemos, sino también porque nosotros ya probamos sus recetas durante 50 años y nunca funcionaron", expresó Bukele durante su discurso de celebración en referencia a las críticas internacionales a su campaña contra las pandillas.



"Pasamos de ser el país más inseguro del mundo, a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental el país más seguro de todo el continente americano y, ¿qué dijeron?: está violando derechos humanos", apuntó Bukele.



Añadió: "¿Los derechos humanos de quién?, de la gente honrada no. Tal vez pusimos prioridad a los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes, eso es lo único que hemos hecho y es a lo que ustedes le llaman violar derechos humanos".



La estrategia de seguridad de Bukele, y que sostiene su popularidad, se basa principalmente en un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, como la defensa jurídica de los detenidos.



Desde marzo de 2022, cuando se aprobó en el Congreso a petición del Ejecutivo, suman más de 76.000 detenciones, que el Gobierno dice son solo de pandilleros y colaboradores. Dicho régimen, ampliado 22 veces por espacio de 30 días, también ha dejado más de 6.000 denuncias de atropellos, entre detenciones arbitrarias y torturas, además de unas 220 muertes de detenidos, según organizaciones humanitarias.



"Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, les pregunto a estos periodistas: ¿por qué desean que nos maten, por qué desean ver sangre de salvadoreños, por qué no están felices que en nuestro país ya no corre la sangre que corría antes?", agregó Bukele.



A su juicio, las críticas que ha recibido son por que "simple y sencillamente le tienen miedo al poder del ejemplo". "Los salvadoreños somos dueños de un país muy pequeñito, un país relativamente pobre, un país aún subdesarrollado, pero los salvadoreños le hemos dado el ejemplo al mundo entero, de que cualquier problema se puede arreglar si hay voluntad de hacerlo", subrayó.





Unas horas después llegarían las primeras felicitaciones al mandatario. Panamá, México, Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú fueron los primeros países en reconocer el triunfo de Bukele

De confirmarse los datos del escrutinio preliminar, Bukele se convertirá el primer presidente de El Salvador en reelegirse a pesar de la prohibición constitucional desde que el país dejó una dictadura militar de varias décadas y entró en democracia.

Los comicios se desarrollaron en medio de la polémica sobre la legalidad de la candidatura de Bukele. Son al menos seis las disposiciones constitucionales, de acuerdo con juristas y expertos consultados por EFE, que prohíben la reelección inmediata.

Fue en un auto emitido por la Sala de lo Constitucional, compuesta en parte por exasesores del Gobierno de Bukele y exabogados de altos funcionarios, en la que el oficialismo salvadoreño se basó para lograr inscribir su candidatura.

Ante los señalamientos de autoritarismo, Bukele negó este domingo que El Salvador urja una reforma constitucional que contemple la reelección indefinida.

"Creo que no es necesaria la reforma constitucional" y "no, no creo que debería de incluirla" (la reelección indefinida), sostuvo.

