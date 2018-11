El presidente del Supremo de EE UU carga contra Trump por sus ataques a la independencia judicial

En un pronunciamiento atípico, el líder del Alto Tribunal afeó los comentarios de Trump sobre que los magistrados nombrados por el expresidente Barack Obama (2009-2017) bloquean muchas de sus medidas y que son "jueces de Obama".

"No tenemos jueces de Obama, o jueces de Trump, o jueces de (expresidente George) Bush, o jueces de (expresidente Bill) Clinton. Lo que tenemos es un grupo extraordinario de jueces dedicados que dan su mejor nivel por la igualdad de derechos de quienes están delante de ellos", aseguró Roberts en un comunicado del Supremo.

"Esa independencia judicial es algo por lo que deberíamos estar agradecidos", agregó Roberts, que fue nominado en 2005 por el republicano George W. Bush (2001-2009) y se ha esforzado desde entonces por demostrar que el Tribunal Supremo está compuesto por jueces imparciales, y no por políticos que usan toga.

Trump contestó a ese comunicado con tres tuits en los que volvía a meterse con una corte de California que bloqueó esta semana sus restricciones al asilo en la frontera con México: el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

"Lo siento, presidente del Supremo John Roberts, pero sí hay, en efecto, 'jueces de Obama', y tienen un punto de vista muy diferente que la gente encargada de la seguridad de nuestro país", dijo Trump.

"Estaría genial si el Noveno Circuito fuera en efecto un (ejemplo de un) sistema judicial independiente, pero si lo es, ¿por qué se presentan ante esa corte tantos casos con opiniones opuestas a mí (en temas de frontera y seguridad), y por qué se deroga (mi política) en la gran mayoría de esos casos?", continuó.

Sorry Chief Justice John Roberts, but you do indeed have “Obama judges,” and they have a much different point of view than the people who are charged with the safety of our country. It would be great if the 9th Circuit was indeed an “independent judiciary,” but if it is why......