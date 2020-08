Taipéi denuncia que China quiere convertir a Taiwán en "el próximo Hong Kong"

(EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Joseph Wu, denunció este martes que "China quiere convertir a Taiwán en el próximo Hong Kong" en su reunión con el secretario de Sanidad y Servicios Sociales de EE UU, Alex Azar, el funcionario de mayor rango de ese país en llevar a cabo una visita oficial a Taiwán desde 1979.

"China sigue presionando a Taiwán para que aceptemos sus condiciones políticas, unas condiciones que harían de Taiwán el próximo Hong Kong. Sin embargo, tenemos la suerte de tener buenos amigos como EE UU", dijo Wu ante Azar, cuya visita ha provocado fuertes protestas por parte de Pekín.

Wu añadió que "no se trata sólo del estatus de Taiwán, sino de sustentar la democracia frente a las agresiones autoritarias. Taiwán debe ganar esta batalla para que la democracia prevalezca".

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inició en mayo de este año su segundo mandato al frente del país y recalcó que no aceptará que la isla forme parte de China bajo la fórmula de "un país, dos sistemas" a semejanza de Hong Kong.

Cazas chinos cruzaron la línea imaginaria que divide el estrecho de Taiwán, una maniobra que se podría interpretar como parte de la protesta de Pekín ante la visita

Las autoridades de la isla recelan de este principio, especialmente desde la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional china para Hong Kong que, a sus ojos, está socavando las libertades en la excolonia británica y la autonomía de la que gozaba.

Azar se reunió el lunes con Tsai, a quien transmitió el "mensaje de firme apoyo a Taiwán" del jefe de Estado de la nación norteamericana, Donald Trump.

Al dar la bienvenida al encargado de la sanidad estadounidense, Tsai aseguró que el viaje "representa un gran paso adelante en la cooperación entre nuestros países contra la pandemia".

Asimismo, la presidenta le recordó a Azar que el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, defendió que Taiwán debería formar parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mientras que "China se opone", algo que calificó de "muy lamentable" y de "violación del derecho internacional a la salud".

El secretario culminó este miércoles su visita con un homenaje al primer presidente elegido democráticamente en la isla, Lee Teng-hui, quien falleció el pasado 30 de julio a los 97 años.

El secretario estadounidense de Salud presentó sus respetos ante un memorial de Lee en la Casa de Huéspedes de Taipéi, y escribió en una pared conmemorativa que "el legado democrático de Lee impulsará para siempre las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán".

Azar alabó en un discurso la labor del difunto Lee, primer presidente taiwanés elegido en 1996 en votación universal y directa, a quien definió como "un gran hombre en la marcha global por la democracia".

"El legado democrático que construyó hizo de Taiwán un líder en libertades, crecimiento económico y salud global. Fue uno de los hombres más destacados de la historia taiwanesa, de la asiática y del camino hacia la democracia en todo el mundo", dijo.

Lee gobernó la isla durante doce años, impulsó un proceso de "taiwanización" de la isla y se ganó la animadversión de Pekín al propugnar que China y Taiwán siguiesen caminos separados.

La controvertida visita no ha sido bien recibida en Pekín, que reclama la soberanía de la isla, y apenas una hora antes de que comenzase el encuentro entre Azar y Tsai, cazas chinos cruzaron la línea imaginaria que divide el estrecho de Taiwán, una maniobra que se podría interpretar como parte de la protesta de Pekín ante la visita.

"China se opone a cualquier interacción oficial entre EE UU y Taiwán. La cuestión taiwanesa es sensible y de suma importancia, y EE UU ha vuelto a incumplir sus promesas. Instamos a Washington a que maneje este asunto de manera prudente para evitar dañar las relaciones bilaterales y la paz en el Estrecho", aseveró esta semana el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian.

Además, el encuentro de Azar con Tsai no estuvo exento de controversia, y los medios han subrayado el hecho de que el funcionario estadounidense pronunciara mal el nombre de la presidenta taiwanesa al dirigirse a ella articulando un fonema que se asemeja más al apellido del presidente chino, Xi Jinping.

"Esta visita, que algunos medios han vendido como la de 'más alto nivel', no es más que una broma de mal gusto. Azar ha quedado en el más absoluto de los ridículos con sus errores de dicción", valora el académico Chen I-hsin, profesor honorario de la Universidad Tamkang taiwanesa, en declaraciones al rotativo chino Global Times.

Por su parte, Azar trató de aclarar el incidente: "Me referí a Tsai cinco veces, y en una de ellas pronuncié mal, sí. La presidenta Tsai no se ha sentido ofendida, no hubo mala intención", afirmó a los medios taiwaneses.

La visita se produjo en un momento de alta tensión entre China y Estados Unidos en varios frentes, entre ellos comercial y tecnológico, y Taiwán constituye uno de los asuntos más delicados para Pekín, que ha declarado en varias ocasiones su intención de recuperar el territorio por la fuerza si fuera necesario.

China considera a Taiwán una provincia rebelde que ha de volver a su soberanía, mientras que la isla funciona de manera autónoma desde 1949.

Aunque EEUU rompió las relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi en 1979 y las cambió por Pekín, Washington ha seguido manteniendo intercambios con Taiwán.

