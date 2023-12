Taiwán recomienda evitar los viajes a Cuba tras la deportación de una familia con pasaporte de ese país

La amistad del Gobierno cubano con China puede costarle el cierre de un mercado turístico de más de 23 millones de personas en un momento en el que la Isla no puede permitirse lujos como ese. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán ha emitido una alerta naranja de viajes a Cuba, la segunda más alta de sus cuatro niveles de seguridad y que indica la recomendación de no viajar si no es necesario.

La medida se produjo este lunes, dos días después de que las autoridades aeroportuarias deportaran a una familia de taiwaneses que reside en Montreal que llegó a la Isla para unas vacaciones de nueve días llevando un pasaporte del Estado asiático. Danny Yen, expatriado en Canadá, contó que de las cinco personas que viajaban a La Habana, solo dos, su esposa y uno de sus hijos, vieron aprobada su entrada.

El resto fueron despojados de sus documentos y llevados a una habitación del aeropuerto en la que tuvieron que pasar en torno a nueve horas hasta que se les explicó que no podían entrar en el país. Según Yen, que conocía a unos compatriotas que viajaron en enero sin problemas a Cuba, cuando preguntó a los funcionarios qué ha cambiado para que se le niegue la entrada al país por su origen, estos respondieron: "Esta es nuestra nueva política porque Taiwán y China ahora tienen una relación tensada".

La familia Yen volvió a Montreal el domingo por la mañana y desde allí denunció lo sucedido.

El Ministerio de Exteriores taiwanés confirmó que sus nacionales pueden viajar a Cuba con un visado turístico (válido por 180 días) concedido por la Isla, un documento que se entrega sin el menor de los problemas en agencias de viaje. Un portavoz del departamento, Hsiao Kuangwei, dijo este lunes a la prensa local que al conocer el caso de Yen revisó cualquier posible comunicación de cambio en la política de visados de Cuba hacia sus ciudadanos, pero que nada indicaba que se hubiera producido formalmente.

Taiwán ha pedido a su consulado en Colombia, ya que no tiene en la Isla, que averigüe lo sucedido y si se trató de una decisión discrecional de los funcionarios del aeropuerto o existe una medida oficial que refleje esa presunta nueva política, dijo Hsiao.

Mientras la situación se aclara, el ministerio ha pedido a los titulares de pasaportes taiwaneses que pospongan sus viajes a Cuba o que consulten con la aerolínea que los traslada para saber más acerca de la admisión al país. Además, Cuba entra en la escala de aviso de riesgo para viajar y lo hace de manera rápida, ya que, está casi en el peor de los cuatro colores de advertencia, siendo el gris precaución, el amarillo reconsideración, el naranja evitar y el rojo no viajar.

Se da la circunstancia de que, además, en Canadá, donde residen los Yen, la Isla tiene desde octubre una advertencia de viaje amarilla –extreme las precauciones– por "la escasez de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos, medicinas y combustible". La observación apareció por primera vez hace dos meses y ha sido renovada desde entonces en varias ocasiones, incluyendo la más reciente, este 22 de diciembre, aunque no parece haber afectado al turismo canadiense, que aún es el primero en importancia para Cuba y se está recuperando tras el parón de la pandemia.

El caso con Taiwán sería, de confirmarse, una consecuencia del alineamiento con China y su política de "un solo Estado" hacia Taiwán, aunque hasta ahora nunca se había reflejado en la admisión de turistas. En 2022, Cuba reafirmó su apoyo "irrestricto" al principio de "una sola China" en el marco de las tensiones entre Washington y Pekín durante la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE UU, Nancy Pelosi, a la antigua Formosa.

El canciller Bruno Rodríguez dijo entonces estar preocupado por "el agravamiento de la situación" y expresó su rechazo a "las acciones encaminadas a lesionar la integridad territorial y la soberanía de la República Popular China", además de condenar la "injerencia" de EE UU en asuntos ajenos.

El Gobierno añadió que la tensión era "resultado directo de la política agresiva y la elevada presencia militar de los Estados Unidos y sus aliados en el Estrecho de Taiwán"; y que su empeoramiento se debía a "los contactos militares y las sistemáticas ventas de armas", acciones que considera "socavan la paz y seguridad regional e internacional".

"Nuevas provocaciones, disfrazadas de contactos oficiales o visitas de alto nivel, generan, de manera deliberada, peligros adicionales", expuso en una nota de prensa. En los últimos años, China ha intensificado sus presiones a los países de Latinoamérica para que se posicionen a su lado en este conflicto y no ha dudado en usar la cooperación e inversiones en el continente como mecanismo, provocando que varios estados rompan con Taiwán, entre ellos Honduras recientemente.



Solo 14 países reconocen actualmente a la República de China (Taiwán), la mayoría pequeñas naciones de América Latina y el Caribe (Belice, Guatemala, Honduras, Paraguay , Haití y varias islas). A pesar de no reconocer a Taiwán, la Unión Europea y, al menos, 47 países más mantienen relaciones diplomáticas no oficiales con la República de China. Lo hacen a través de oficinas económicas, comerciales o culturales que funcionan, de facto, como embajadas y consulados.

