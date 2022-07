Cinco meses en Tapachula por un salvoconducto, se desespera un cubano de Cienfuegos

José Luis lleva casi cinco meses en la ciudad de Tapachula, en el estado fronterizo de Chiapas con Guatemala. El 11 de febrero acudió a la cita en la delegación de Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para solicitar la condición de refugiado. "Me citaron para el 16 de abril y ya es julio y no me han entregado nada", cuenta a 14ymedio este cubano originario de Cienfuegos.

El plazo para dar a conocer el resultado de la solicitud debería suponer 55 días hábiles. "Son 45 días hábiles para tomar una decisión, más 10 días para informarte el resultado". Pero en el caso de José Luis se extendió otros 45 días, debido al incremento en solicitudes.

Una fuente de la comisión admite que se han visto rebasados por el número de migrantes. "En 16 días, del 2 al 18 junio, 3.350 personas solicitaron citas para ser atendidas por la Comar. Más de tres cuartas partes son adultos solteros, la mayoría hombres". Al concluir ese mes se contabilizaron 1.093 cubanos en busca de asilo.

Según cifras de la Comar, 58.642 personas solicitaron refugio en México durante la primera mitad de 2022, lo que significa un aumento del 14,88% con respecto al mismo periodo de 2021. De ellos 10.791 son originarios de la Isla.

El funcionario advirtió de que no cuentan con una cifra exacta del total de migrantes. "Hay grupos en movimiento, otros que se quedan, otros que deciden iniciar el proceso de refugio en Tapachula, por ejemplo, pero, por el tiempo que tarda, lo abandonan y lo inician en otra parte. La mayoría usa este procedimiento para evitar ser detenidos y deportados y aprovecha para avanzar hacia la frontera con EE UU".

En la Isla, José Luis dejó a su esposa y una niña de tres años. “Hubiera querido traerlas conmigo, pero faltó el dinero"

En el informe mensual se indica que los hondureños han presentado 13.750 solicitudes de refugio, los haitianos (8.230), venezolanos (7.196), nicaragüenses (4.616), salvadoreños (3.373), guatemaltecos (2.176), brasileños (1.411), colombianos (1.168) y senegaleses (985).

En este tiempo en Tapachula, José Luis ha llegado a sentirse desesperado por la falta de dinero y el acoso de los agentes de Migración que realizan recorridos en las perreras (camionetas). El dueño de un hostal le ofreció ayudar con la limpieza a cambio de "comida y un lugar para pasar la noche".

El cienfueguero entró a México el 11 de febrero por Ciudad Hidalgo (Chiapas), en un grupo que ha ido avanzando según sus posibilidades. En la Isla, José Luis dejó a su esposa y una niña de tres años. "Hubiera querido traerlas conmigo, pero faltó el dinero. Un primo que está en Texas me financió con 5.000 dólares la salida. No te miento, para el cubano eso es mucho".

En todo 2021, México recibió un récord de más de 130.000 solicitudes de asilo, según la Comar.

La región vive un flujo migratorio hacia Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021, que terminó el 30 de septiembre pasado.

México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria, cifras no vistas en casi 15 años.

