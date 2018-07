Trabajadores de salud siguen en protestas pese a anuncios de Maduro

(EFE).- Los trabajadores del sistema público de salud de Venezuela mantuvieron este lunes las protestas que iniciaron hace 29 días para exigir mejoras salariales, pese a las inversiones para este sector que anunció el fin de semana el jefe del Estado, Nicolás Maduro.



"Ratificamos el día de hoy la continuidad de este paro porque no hemos recibido ningún tipo de respuesta", dijo a periodistas el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud de Venezuela (Fetrasalud), Pablo Zambrano, desde una manifestación en Caracas.



Este lunes se registraron más de una de decena de protestas en estados del interior del país caribeño, mientras que trabajadores sanitarios hicieron lo propio en al menos cinco hospitales públicos.



Zambrano explicó que los reclamos se mantendrán pues con los salarios que devengan "no se puede vivir" en medio de una inflación diaria de 2,8% -calculada así por el Parlamento- y reiteró el llamado a los ciudadanos para que respalden estas protestas que también denuncian la escasez de medicamentos y el deterioro de los nosocomios.

"No creemos en el gobierno del presidente Maduro (...) tenemos días solicitando diálogo para buscar soluciones y hasta esta fecha no lo han hecho", dijo y adelantó que planean unir su "lucha" con la de los trabajadores de casi todas las empresas públicas que también protestan desde hace casi un mes por motivos similares.



En la occidental ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (fronterizo con Colombia), un grupo de trabajadores del Hospital de Especialidades Pediátricas protestó hoy en la puerta del lugar.



Los manifestantes aseguraron que cumplen con sus labores solo por compromiso con los pacientes porque el sueldo no les alcanza ni para cubrir sus gastos de traslado a su lugar de trabajo.



Entretanto, decenas de médicos y enfermeras intentaron cortar el tránsito en la autopista Francisco Fajardo, la más importante de Caracas, lo que fue impedido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que, sin violencia, custodió la protesta.

Otro grupo de trabajadores sanitarios obstaculizó el paso en el sector del oeste capitalino conocido como El Cementerio al tiempo que empleados del Hospital Periférico de Catia, también en el oeste de la capital, cortaron parcialmente la autopista Caracas - La Guaira, única vía para acceder al principal aeropuerto del país.



La presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, pidió al chavismo gobernante asumir "su responsabilidad" en la crisis sanitaria caracterizada, según denunció, por una "infraestructura colapsada", "trabajadores desmotivados" y la escasez de fármacos.



Maduro aprobó el sábado inversiones por el orden 293.089.000 euros (unos 344 millones de dólares) para mejorar los servicios dentro de los casi 300 hospitales públicos del país.



Explicó que todo este dinero se usará para importar medicamentos de consumo masivo, generalmente escasos en Venezuela , así como para optimizar la atención a pacientes oncológicos, trasplantados, con enfermedades renales o crónicas y de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

