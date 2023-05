Trudeau acusa a la inteligencia canadiense de ocultar amenazas de China a la familia de un diputado

(EFE).- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acusó este miércoles a los servicios de inteligencia del país de ocultar amenazas contra la familia de un diputado canadiense por parte de China.

Trudeau declaró a los medios de comunicación en Ottawa que ha ordenado al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad (CSIS) que en el futuro revele amenazas contra los legisladores del país.

El periódico The Globe and Mail ha publicado que CSIS sabía desde 2021 que las autoridades chinas estaban interesadas en conseguir información sobre la familia del diputado canadiense Michael Chong para imponerles "sanciones potenciales". Los familiares residen supuestamente en Hong Kong, pero ese dato no se ha facilitado por motivos de seguridad.

El periódico añadió que las posibles represalias contra Chong eran fruto de su posición crítica hacia las políticas de Pekín

El periódico añadió que las posibles represalias contra Chong eran fruto de su posición crítica hacia las políticas de Pekín y que un diplomático chino en Ottawa, identificado como Zhao Wei, estuvo implicado en el intento de localización de los familiares del diputado.

Trudeau afirmó este miércoles que se enteró de las amenazas contra la familia de Chong el lunes, cuando el periódico canadiense publicó la noticia. El primer ministro canadiense explicó que CSIS determinó que las amenazas no eran lo suficientemente graves como para ser transmitidas al Gobierno.

"A partir de ahora, hemos dejado claro a CSIS y a todos los funcionarios de inteligencia que cuando haya cuestiones sobre cualquier diputado, particularmente sobre su familia, deben ser comunicadas", afirmó.

Informes de CSIS filtrados en los últimos meses a los medios acusan a China de injerencia en las dos últimas elecciones generales canadienses, celebradas en 2019 y 2021, para facilitar la elección de candidatos supuestamente favorables a las autoridades de Pekín.

Por otra parte, Canadá impuso nuevas sanciones al régimen iraní que afectan a una empresa que produce drones utilizados por Rusia contra Ucrania, así como a varios individuos de la unidad policial que participó en el arresto y muerte de Mahsa Amini en septiembre de 2022.

Es la undécima ronda de una serie de sanciones del país norteamericano contra Irán desde octubre de 2022 en respuesta a la muerte de Amini, asesinada por la "policía de la moral" del país tras ser arrestada por llevar mal colocado el velo islámico.

Canadá dijo en un comunicado que las sanciones se centran en nueve individuos, la empresa Paravar Pars, "un productor clave de drones de Irán que está apoyando la injustificable invasión rusa de Ucrania", y la prisión Rajaei Shahr, donde se llevan a cabo ejecuciones.

Entre los nueve individuos sancionados hay cuatro integrantes de la unidad de la "policía moral" que arrestó a Amini y que Canadá identificó como Enayatollah Rafiei, Fatemeh Ghorban-Hosseini, Parastou Safari y Ali Khoshnamvand.

En el listado de individuos sancionados también se incluyen los directivos de Paravar Pars y el subdirector de la Guardia Revolucionaria iraní en la provincia de Sistan Baluchestán.

La provincia fue escenario de numerosas protestas en noviembre de 2022 contra el régimen y la Guardia Revolucionaria que fueron duramente reprimidas por las autoridades.

