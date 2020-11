Gane Trump o Biden, la guerra comercial de EE UU con China seguirá

(EFE).- Un nuevo asalto de la guerra comercial con China que Estados Unidos ha intensificado durante la presidencia de Donald Trump aguarda al próximo inquilino de la Casa Blanca, ya sea el mandatario republicano o el demócrata Joe Biden.

Que China seguirá siendo el principal rival en el punto de mira de la próxima Administración estadounidense es una opinión unánime entre los analistas, pero la táctica de enfrentamiento variará en estilo y aliados en función de quién gane las elecciones.

El intento de Trump de equilibrar la balanza comercial con China fue una de las primeras razones para imponer aranceles a Pekín, algo que la Organización Mundial del Comercio (OMC), con su órgano de apelaciones paralizado por la negativa de EE UU a renovarlo, criticó en septiembre.

El intento de Trump de equilibrar la balanza comercial con China fue una de las primeras razones para imponer aranceles a Pekín, algo que la Organización Mundial del Comercio criticó en septiembre

En concreto, juzgó excesivos los aranceles impuestos entre junio de 2018 y mayo de 2019 a exportaciones chinas por valor de hasta 250.000 millones de dólares, a los que Pekín respondió con tarifas similares en productos estadounidenses.

La batalla no ha impedido que el superávit comercial de China frente a EEUU ascendiera en septiembre en 213.460 millones de yuanes (31.653 millones de dólares, 26.834 millones de euros), un 17,9% más que un año antes. Para el portavoz chino de Aduanas, Li Kuiwen, se debe a la venta de maquinaria, productos electrónicos y medicamentos.

Algunos analistas creen que, de continuar Trump, China se verá perjudicada por sus ataques, pero EE UU será quien más sufra a largo plazo.

Si, en cambio, Biden busca estabilizar la relación bilateral, "el régimen dejaría de sentirse atacado o amenazado", según Tong Zhao, investigador del Centro de Política Global Carnegie-Tsinghua.

Para el politólogo Joseph Cheng, de la Universidad de Hong Kong, el presidente chino, Xi Jinping, estaría "dispuesto a hacer algunas concesiones y ganar tiempo": una nueva Administración podría ofrecerle "una excusa conveniente para comenzar a negociar todo de nuevo".

Biden también crearía más equilibrio entre la confrontación y la cooperación, aunque China seguiría siendo "el rival al que hay que someter", dice el experto español Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China.

Biden también crearía más equilibrio entre la confrontación y la cooperación, aunque China seguiría siendo "el rival al que hay que someter", dice el experto español Xulio Ríos

Que EE UU ha puesto su mirada en Asia es algo evidente incluso desde antes de la presidencia de Barack Obama (2009-2017), pues es "donde están los desafíos y China es su mayor reto", explica a Efe Stefani Weiss, experta sénior en gobernanza y política exterior y de seguridad de la Unión Europea (UE) de la Fundación Bertelsmann.

Pese a ello, en 2017 Trump sacó a EE UU del Acuerdo Transpacífico de Cooperación (TPP), que también integran México y Canadá y al que no está claro que Biden vaya a volver rápidamente.

"Durante la última generación, en el Partido Demócrata ha crecido el escepticismo sobre el comercio internacional y una presidencia de Biden reflejará eso en cierta medida", comenta a Efe Drew Fagan, profesor de la Escuela Munk de Asuntos Globales y Política Pública en la Universidad de Toronto.

Reconoce que hay un "gran nivel de preocupación" sobre lo que una victoria de Trump significaría para el comercio mundial, en parte por sus esfuerzos por socavar la OMC y "conceder a EE UU un control casi exclusivo del comercio global", aunque Biden tampoco supondría una vuelta a los tiempos de Obama.

A su juicio, la mayor diferencia entre ambos es que Biden es predecible y Trump, no, lo que ha proporcionado al exvicepresidente de Obama el apoyo de las elites económicas de Norteamérica y del Gobierno canadiense.

Para Fagan, hay igualmente señales de que en Wall Street estarían "cómodos con una Administración Biden, en gran medida por ser alguien que conocen bien, igual que Canadá y México". Y esa reticencia a unirse al TPP podría ser rentable para la UE si gana Biden.

"Políticamente, sería muy difícil para él lograr grandes acuerdos comerciales con países de ingresos bajos", indica a Efe el experto sénior del German Marshall Fund of the US Jacob Kirkegaard, que añade que con la UE "no hay problemas laborales ni medioambientales" y "es muy improbable" que EE UU deslocalice puestos de trabajo por los altos salarios.

"Si Biden quiere un gran acuerdo comercial internacional, no tiene realmente otra opción que hacerlo con Europa", donde las inversiones estadounidenses son tres veces mayores que las desembolsadas en Asia

En su opinión, "si Biden quiere un gran acuerdo comercial internacional, no tiene realmente otra opción que hacerlo con Europa", donde las inversiones estadounidenses son tres veces mayores que las desembolsadas en Asia.

Tras la política comercial "de castigo" infligida por Trump a su mayor socio comercial, que solo ha aspirado a "mitigar daños" y mantener "paciencia estratégica", según Kirkegaard, Europa espera una relación "más constructiva" con Biden, quien, en cualquier caso, tendrá que atender la "terrible situación" en la que encontrará la economía.

El vicepresidente del German Marshall Fund, Ian Lesser, considera que, pese a las dificultades con Trump y a que "no se tome a la UE en su conjunto muy en serio", pase lo que pase en las elecciones "EEUU seguirá siendo un socio esencial para la UE y viceversa".

Si el vencedor es Biden, no habrá un "completo reinicio" de las relaciones, pero sí más consideración hacia Europa e incluso más intereses comunes que en la era Obama, también en la confrontación con China, para la que contaría más con aliados.

En cambio, Weiss no es demasiado optimista sobre la relación comercial entre la UE y EEUU ni aunque perdiera Trump: atrapada entre Washington y Pekín, Europa "no estaría en posición de mediar", sino quizá únicamente de "suavizar" algunas posturas.

Pese a que la UE y EE UU representan juntos la mitad del PIB mundial y cerca de un tercio de los flujos comerciales globales, Europa, con Trump, solo ha podido aspirar a "miniacuerdos" y a tratar de evitar más aranceles.

"La idea de que EE UU empezara una guerra comercial con Europa es impensable, de locos", señala a Efe Maria Demertzis, quien reconoce que los acuerdos comerciales "son muy difíciles de conseguir"

"La idea de que EE UU empezara una guerra comercial con Europa es impensable, de locos", señala a Efe Maria Demertzis, subdirectora del centro de estudios Bruegel, quien reconoce que los acuerdos comerciales "son muy difíciles de conseguir" y no especula sobre uno entre la UE y EE UU ni con Biden en el poder.

David O'Sullivan, asesor sénior de relaciones transatlánticas del Centro de Política Europea y quien fuera embajador de la UE en Washington a caballo entre Obama y Trump (2014-2019), dice que hay que estar dispuestos a "sacrificios" para mejorar la relación comercial sin comprometer los estándares comunitarios, pero también responder "con firmeza" si EE UU refuerza sus aranceles.

Confía en una nueva oportunidad con Biden, que "jugará más de acuerdo a las reglas que Trump", pero, para Kirkegaard, si éste vuelve a ganar "no habrá ninguna relación comercial transatlántica constructiva".

"Si Trump es reelegido, el comercio será el menor de los problemas", advierte.

________________________