Trump eleva la tensión con China al acusarla de influir en las elecciones de EE UU

(EFE).- El juego de amenazas y represalias entre EE UU y China se recrudeció este martes con las sanciones impuestas por Pekín por valor de 60.000 millones de dólares en respuesta a las de Washington, mientras que el presidente Donald Trump acusaba al país asiático de tratar de influir en las elecciones.

"China ha afirmado de manera abierta que está tratando activamente de impactar y cambiar nuestra elección atacando a nuestros granjeros, rancheros y trabajadores industriales por su lealtad a mi", dijo Trump en un mensaje su cuenta de Twitter.

Las elecciones legislativas estadounidenses tendrán lugar el próximo 6 de noviembre, y en ellas se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes así como un tercio del Senado.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that.....