Trump publicará un libro con cartas de Diana, Oprah, Kim Jong-un y otros

(EFE).- El ex presidente de Estados Unidos y aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024 Donald Trump publicará el mes próximo un libro con 150 cartas de su correspondencia privada con Diana de Gales, Oprah Winfrey, Richard Nixon y Kim Jong-Un, entre otras personalidades, y sus comentarios sobre cada uno de ellos.

Letters to Trump (Cartas a Trump), que incluye fotografías de los autores de las cartas, saldrá a la venta el 25 de abril a un precio de 99 dólares, que aumenta a 399 dólares si lleva la firma del ex presidente republicano (2017-2021), en plena campaña recaudatoria para la reconquista de la Casa Blanca.

El libro, editado por Winning Team Publishing, que en 2022 publicó otro libro sobre Trump, Our Journey Together (Nuestro viaje juntos), contiene 150 cartas enviadas al empresario neoyorquino que quiere cumplir el segundo mandato que no le dieron los votantes en 2020.

En la lista de firmantes de las "Cartas a Trump" se incluyen "los mayores nombres de la Historia", entre ellos miembros de la realeza, políticos, deportistas, personas del espectáculo y empresarios, señala la editorial.

Trump y la ex gobernadora y ex embajadora de EE UU en la ONU Nikki Haley son por ahora los únicos aspirantes republicanos a la nominación presidencial en 2024

Algunos medios publicaron adelantos de algunas de las cartas "seleccionadas por el propio Trump", como una de la popular presentadora de televisión Oprah Winfrey en la que ella le escribió, antes de ser presidente, sobre lo que hubiera sido si ambos hubiesen coincidido como candidatos.

Richard Nixon, Ronald Reagan y Bill Clinton, tres presidentes de EE UU y la esposa del tercero, Hillary Clinton, que fue derrotada por Trump en las elecciones de 2016, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, el golfista Arnold Palmer, la cantante Liza Minnelli y la princesa Diana de Gales tienen su lugar en el libro.

Trump y la ex gobernadora y ex embajadora de EE UU en la ONU Nikki Haley son por ahora los únicos aspirantes oficiales a la nominación presidencial republicana en 2024.

Sin embargo, se espera que otros anuncien pronto que se suman a la carrera interna como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el exvicepresidente Mike Pence, que fue el compañero de fórmula de Trump en 2016 pero que están distanciados desde el asalto al Capitolio en enero de 2021 por una turba trumpista.

Las encuestas dan una cómoda ventaja a Trump sobre Haley y el resto de los potenciales aspirantes, con DeSantis en el segundo puesto.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.