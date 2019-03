Trump celebra el "compromiso" de Google con el Ejército de EE UU y no el de China

(EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles con el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, de quien dijo que ha recibido un "compromiso total" con el Ejército de EE UU y no con el de China, después de las acusaciones a la empresa por parte de un alto mando militar.

"Me acabo de reunir con Sundar Pichai (...) Me ha asegurado que está totalmente comprometido con el Ejército de EE UU y no con el de China. También hemos hablado sobre imparcialidad política y varias cosas que Google puede hacer por nuestro país. ¡La reunión terminó muy bien!", celebró Trump en su cuenta de la red social Twitter.

Google, según un comunicado, se mostró "satisfecho de mantener conversaciones productivas con el presidente sobre invertir en el futuro de la mano de obra estadounidense, el crecimiento de las tecnologías emergentes y nuestro compromiso de trabajar con el Gobierno de EE UU".

Pichai se hallaba este miércoles en Washington para mantener otro encuentro con el presidente de la junta de jefes del Estado Mayor de EE UU, general Joseph Dunford, quien a mediados de mes acusó a la compañía de beneficiar al Ejército chino.

Pichai se hallaba este miércoles en Washington para mantener otro encuentro con el presidente de la junta de jefes del Estado Mayor de EE UU, general Joseph Dunford, quien a mediados de mes acusó a la compañía de beneficiar al Ejército chino





"Observamos con gran preocupación el trabajo de nuestros socios en China a sabiendas de que ello es un beneficio indirecto. El trabajo que Google está haciendo en China beneficia indirectamente al Ejército chino", indicó ante un comité del Senado el oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Tras las palabras del general, el propio Trump se sumó a las acusaciones con un tuit en el que calificó de "terrible" que Google estuviese "ayudando al Ejército chino y no al estadounidense" y se mofó de una supuesta ayuda por parte de la empresa a su rival Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016.

"La buena noticia es que (Google) ayudó a la corrupta Hillary Clinton y no a Trump... ¿Cómo terminó eso?", escribió entonces el mandatario.

Aunque Dunford no especificó ante el Senado cuáles son las operaciones de Google en China que le preocupan (el buscador de la compañía dejó de estar operativo en el país asiático en 2010), es probable que se refiriese al laboratorio de inteligencia artificial que la empresa abrió en Pekín en 2017.

También podría ser que el general hubiese tenido en mente a la hora de pronunciar sus palabras el bautizado como "Proyecto Dragonfly" de la compañía para volver a operar en China con un buscador censurado que se ajuste a los requisitos del Partido Comunista chino.

Tras el revuelo causado después de que se filtrasen datos sobre este proyecto, Google aseguró haberlo cancelado en diciembre pasado, pero informaciones publicadas recientemente por la prensa especializada aseguran que la compañía de Mountain View (California, EE UU) no lo ha abandonado por completo

___________________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.